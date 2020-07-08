Коронавирус в Армении: почти 30 тысяч человек инфицированы, 521 скончался

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 29.820.

Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За минувшие сутки выявлено 535 новых случаев заражения.

Среди них и замминистра обороны Габриел Балаян.

Информацию о том, что заместитель министра обороны Армении заразился коронавирусом сообщил депутат от правящего блока «Мой шаг» Андраник Кочарян, передают СМИ.

Ранее в Армении среди политиков и высокопоставленных должностных лиц коронавирусной инфекцией заразились лидер партии «Процветающая Армения» (ППА, обладает второй по численности фракцией в парламенте республики) Гагик Царукян, вице-спикер законодательного органа от ППА Ваге Энфиаджян, ряд депутатов от правящего блока «Мой шаг».

Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян сообщал, что он и члены его семьи заразились коронавирусом.

В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончался 521 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 164 (нет новых случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 17.427. На лечении находятся 11.708 человек. Общее количество проведенных тестов составляет 127.171.

В Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

Отметим, что немногим ранее депутаты фракций национального собрания «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» направили спикеру национального собрания Арарату Мирзояну обращение о создании следственной комиссии по изучению эффективности проведенных правительством и комендатурой мероприятий, нацеленных на предотвращение распространения коронавируса нового типа (COVID-19), борьбу с этим вирусом, смягчение или устранение последствий эпидемии, а также эффективности и правомерности ограничения прав и основных свобод человека в период чрезвычайного положения.

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С.Агаева