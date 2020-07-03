Коронавирус в Азербайджане: 583 новых случая заражения, излечились 395 человек

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В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, излечились 395.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, до сегодняшнего дня в стране 19257 человек были заражены коронавирусом, 10820 из них вылечились, 235 умерли, а 8212 находятся на лечении в специальных больницах.

Он отметил, что за сутки было проведено 7137 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а в целом более 500 тысяч.

Эльшан Рустамов