Фидан: Турция готова вновь принять переговоры России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций.

«Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На данный момент мы наблюдаем стагнацию дипломатического процесса, усиление конфликта и сосредоточение сторон на достижении военных успехов. Дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. В этом контексте я хочу донести до мировой общественности, как я уже ранее говорил обеим сторонам, что мы готовы вновь собрать российскую и украинскую делегации за столом переговоров в нашей стране», - сказал он на совместной с канадской коллегой Анитой Ананд пресс-конференции в Оттаве. Трансляцию вел МИД Турции в соцсетях.