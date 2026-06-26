Стало известно о состоянии госпитализированного народного поэта Наримана Гасанзаде - ОБНОВЛЕНО

Народный поэт Нариман Гасанзаде был госпитализирован в Центральную клинику с диагнозом «хроническая органная недостаточность».

Об этом сообщили АПА в Центральной клинике.

Согласно информации, состояние Наримана Гасанзаде остается стабильно-тяжелым.

19:00

Народный поэт Азербайджана, заслуженный деятель искусств Нариман Гасанзаде госпитализирован.

Об этом Report сообщил помощник поэта Ариф Мехмандост.

По его словам, лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении реанимации.

«Его состояние остается тяжелым, но стабильным», - отметил помощник поэта.