Стало известно о состоянии госпитализированного народного поэта Наримана Гасанзаде - ОБНОВЛЕНО
Народный поэт Нариман Гасанзаде был госпитализирован в Центральную клинику с диагнозом «хроническая органная недостаточность».
Об этом сообщили АПА в Центральной клинике.
Согласно информации, состояние Наримана Гасанзаде остается стабильно-тяжелым.
19:00
Народный поэт Азербайджана, заслуженный деятель искусств Нариман Гасанзаде госпитализирован.
Об этом Report сообщил помощник поэта Ариф Мехмандост.
По его словам, лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении реанимации.
«Его состояние остается тяжелым, но стабильным», - отметил помощник поэта.
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