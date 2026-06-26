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Азербайджанские шахматисты стали чемпионами мира

First News Media22:00 - Сегодня
Азербайджанские шахматисты стали чемпионами мира

В итальянском городе Монтесильвано завершились партии заключительного тура чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, лидер турнира среди девушек до 14 лет Захра Аллахвердиева досрочно оформила чемпионский титул.

В 11-м туре она сыграла вничью с турецкой шахматисткой Туаной Абак и, набрав 9 очков, завоевала золотую медаль чемпионата мира.

Вторую золотую медаль для Азербайджана принес выступающий в возрастной категории до 16 лет Хаган Ахмед. Чемпион Европы среди 14-летних, уверенно проведший весь турнир, в заключительном туре победил представителя ФИДЕ Глеба Щеглова. Набрав 9,5 очка по итогам 11 туров, Хаган Ахмед впервые в карьере стал чемпионом мира.

Отметим, что на чемпионате мира, в котором приняли участие более 750 шахматистов из 83 стран, азербайджанские шахматисты дважды поднимутся на высшую ступень пьедестала почета, и в их честь прозвучит Государственный гимн Азербайджана.

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