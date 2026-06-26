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Спорт

Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных

First News Media23:00 - 26 / 06 / 2026
Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оставит на скамейке нападающего Лионеля Месси на матч с Иорданией в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, сообщает ESPN.

Согласно опубликованной информации, в качестве основных игроков линии нападения рассматриваются форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и его коллега по амплуа Хулиан Альварес, представляющий мадридский «Атлетико».

Также ожидается, что место в воротах займет основной голкипер Эмилиано Мартинес, выступающий за «Астон Виллу» из Бирмингема.

Матч между Аргентиной и Иорданией состоится 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 06:00.

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