В штаб-квартире ЕК отключили систему кондиционирования из-за жары

Вынужденное частичное отключение системы кондиционирования произошло в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе из-за аномальной жары, охватившей Европу.

Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его данным, сотрудники ЕК с первого по седьмой этажи здания в пятницу получили уведомления о принудительной остановке охлаждения воздуха до конца дня "в связи с экстремальными погодными условиями". При этом на верхних этажах 13-этажного здания, где располагаются кабинеты главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров, кондиционеры продолжают работу, пишет Politico. Согласно его информации, на этой неделе в Европейском парламенте произошли отключения электроэнергии, которые были вызваны ростом энергопотребления из-за усиленной работы систем охлаждения.

Ранее в Бельгии был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень климатической опасности из-за жары. Власти рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома.