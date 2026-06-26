Азербайджанские курсанты принимают участие в международном военно-патриотическом сборе в Казахстане - ФОТО

Команда курсантов военных лицеев имени Джамшида Нахчыванского и имени Гейдара Алиева, действующих в структуре Национального университета обороны, принимает участие в XII международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2026», который проходит в Акмолинской области Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Наряду с командами из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и России в сборе также принимают участие представители силовых структур и военно-учебных заведений Казахстана, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Согласно плану, основные этапы масштабного мероприятия проходят на учебном полигоне «Амандык» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова. В рамках сбора среди около 1000 участников, представляющих 53 команды, проводятся военно-тактические полевые игры, интеллектуальные и творческие конкурсы, а также соревнования по робототехнике.

На международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2026» команда Азербайджана демонстрирует высокий уровень подготовки и достойно представляет нашу страну.