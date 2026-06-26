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Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

First News Media20:50 - Сегодня
Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с Соединенными Штатами.

Американский лидер написал в Truth Social, что Иран запустил «по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив». Один из этих беспилотников, согласно изложенной Трампом информации, попал по грузовому судну. «Разумеется, это очень глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил глава администрации США.

Никаких угроз с его стороны в адрес Ирана пока не последовало.

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