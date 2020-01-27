Коронавирус впервые зарегистрирован на Шри-Ланке

На Шри-Ланке был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает телеканал News 1st.
Уточняется, что зараженной оказалась прибывшая из Уханя 43-летняя гражданка Китая.
Отмечается, что она была госпитализирована в больницу в субботу, а в понедельник ее анализы на наличие коронавируса оказались положительными.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
Gazeta.ru