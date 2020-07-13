Кубинские врачи вылетели в Баку для борьбы с COVID-19 - ФОТО

~ 2 минуты на чтение 1219

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что страна направила в Азербайджан 115 медицинских специалистов для борьбы с коронавирусом COVID-19.

«Сегодня в Азербайджан отправляются 115 наших специалистов, которые помогут в борьбе с COVID-19. Бригада поделится опытом Кубы в противостоянии пандемии», - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter, передает 1news.az.

Всего же на сегодняшний день медицинские специалисты из Кубы находятся более чем в 20 странах мира, помогая бороться с пандемией.

Ранее помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил об ожидаемом визите кубинских специалистов в нашу страну: «Может возникнуть вопрос: почему именно из Кубы? На Кубе прекрасная система здравоохранения. Кубинские специалисты проявили себя, когда, в частности, на африканском континенте вспыхнула пандемия Эболы. Роль кубинских специалистов особо отмечается, когда речь заходит о предотвращении пандемии Эболы в мировом масштабе».

По данным Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане до сегодняшнего дня 24 041 человек был заражен коронавирусом, 15 093 из них вылечились, 306 умерли, а 8 642 находятся на лечении в специальных больницах.

С.Агаева