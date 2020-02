Квейден Бейлз: мировой флэшмоб в поддержку мальчика-карлика, которого травят в школе - ФОТО - ВИДЕО

Видео с девятилетним австралийским школьником Квейденом Бейлзом, расстроенным травлей, вызвало вал постов в его поддержку от знаменитостей, а также от детей во всем мире.

Мама Квейдена Бейлза разместила в сети пост с видео, на котором мальчик плачет из-за издевательств одноклассников. Квейден страдает болезнью карликов (ахондроплазией) и соответственно имеет необычно маленький рост.

"Вот до чего доводит травля", - говорит мать ребенка в размещенном ею видеоролике. Там же Квейден говорит, что не хочет жить.

Видеролик стал вирусным, собрав 14 млн просмотров и вызвав ответный поток сообщений с хэштэгом #WeStandWithQuaden ("МыЗаКвейдена").

Знаменитости - такие как австралийско-британский актер Хью Джекман (звезда фильмов "Люди Икс", "Живая сталь" и многих других) и турецкий баскетболист Энес Кантер (центровой клуба "Бостон Селтикс") - выступили в защиту ребенка.

Родители из множества стран начали выкладывать видеопосты своих детей, которые выражают поддержку Бейлзу и предлагают ему дружбу.

Хью Джекман в своем видео говорит Квейдену: "Ты сильнее, чем думаешь, дружище". И призывает всех к доброте.

Что случилось с Квейденом

В шестиминутном ролике - который довольно тяжело смотреть - Ярака Бейлз рассказывает о травле, которой ее сын подвергается каждый день.

Семья Квейдена, родом из аборигенов, живет в австралийском штате Квинсленд.

"Я только что забрала сына после уроков из школы. Я видела очередной случай буллинга, позвонила директору и хочу, чтобы все - родители, педагоги, учителя - знали, до чего доводит травля", - говорит мать, пока ее сын рыдает.

"Каждый день его достают. Каждый раз новый случай, опять буллинг, опять насмешки, опять его обзывают. Научите, пожалуйста, своих детей, своих родственников, своих друзей [что так поступать нельзя]", - говорит женщина.

Флешмоб откликов

Хэштэг #StopBullying ("ОстановитеБуллинг") был в соцсетях в числе самых популярных в пятницу. Авторы постов с этим хэштэгом рассказывали о собственном грустном опыте и призывали Квейдена держаться и не сдаваться.

Дети из разных стран тоже записали свои обращения к мальчику.

10-летний Рокко из Калифорнии говорит, что хочет дружить с Квейденом (видео разместила его мать).

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51 — Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020