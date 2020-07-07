«Ла-Ла Ленд» и не только: Пара из Баку воссоздает сцены из знаменитых фильмов – ФОТО

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Блог @questioningmillenials появился в социальной сети Instagram сравнительно недавно, но уже привлек внимание своим необычным контентом.

Ведет страницу @questioningmillenials, одной из фишек которой является повтор на столичных улицах сцен из знаменитых кинофильмов, семейная пара Руфат и Марьям Зейналовы, рассказавшие в интервью 1news.az о себе и своем блоге.

«С образованием у меня все очень сложно (улыбается), так как я междисциплинарный специалист. По первой научной степени я прикладной математик, по второй, полученной в Великобритании, политолог. В данный момент работаю в технологической сфере и параллельно развиваю свой академический профиль в сфере инновационных технологий, в частности технологии блокчейн и применения в социальной сфере. В данной сфере я более узнаваема за границей и регулярно выступаю на международных конференциях», - отмечает Марьям Зейналова.

«Ну, а я просто Руфат. А если серьезно, то по образованию из прошлой жизни я биолог, переквалифицировавшийся в маркетолога. Вот уже более 6 лет работаю в этой сфере и за это время успел создать много проектов, о которых все точно слышали. Но сегодня речь не о них. В данный момент, помимо собственного ювелирного бренда, работаю как фрилансер и помогаю людям создавать новые проекты и креативные идеи», - рассказывает Руфат Зейналов.

Рассказывая об Instagram блоге, пара подчеркивает, что на самом деле все началось еще год назад с идеи подкаста: «Мы оба очень большие любители данного формата, поэтому хотели начать собственный, где мы будем говорить о важных и порой не очень темах. Но, как это часто бывает, из-за работы и нехватки времени отложили эту идею. И вот, с приходом карантина мы поняли, что тянуть уже некуда, и, наконец-то, взялись воплощать эту идею. Буквально за пару часов придумали название, зарегистрировались во всех доступных подкаст платформах и записали свой первый эпизод».

«Название «Questioning Millenials» очень хорошо передает все то, о чем мы говорим и что нам дорого, – подчеркивают Руфат и Марьям. - Ведь очень часто говорят, что миллениалы - потерянное поколение, поэтому мы через призму поколений задаем вопросы и стараемся найти ответы на такие важные темы, как взросление, брак и поиски себя».

Идея проекта с воссозданием кадров известных фильмов возникла спонтанно: «Мы пригласили нашего очень хорошего друга и талантливого фотографа Теймура Мехдизаде стать гостем нашего подкаста. Эпизод перерос в творческие посиделки с обсуждением наших любимых фильмов. И так, слово за слово, пришли к этой идее. Он, кстати, и снимает все наши фотографии».

«Трудности перевода»

«Это было самое сложное», - говорят Руфат и Марьям о выборе кадров для воссоздания в своем проекте: «Сначала мы выписали все легендарные кадры из фильмов, где присутствуют пары. Наверное, неудивительно, что их оказалось безумное количество. Мы обязательно хотели, чтобы в проекте были не только голливудские фильмы, но и азербайджанские, а также советские картины. Дальше мы стали думать, какие кадры можно воссоздать в Баку. И последним критерием была возможность их создания без огромных финансовых затрат. Исходя из этих критериев, мы, скрепя сердцами, вычеркнули некоторые наши любимые фильмы и оставили только 10».

«Qayınana»

«Этот фотопроект для нас, и мы надеемся для всех, большая отдушина и заряд положительных эмоций. Каждый раз, видя, как оживает в новой интерпретации тот или иной кадр, мы безумно вдохновляемся и хотим создавать что-то новое и большее. Плюс мы хотим показать, что необязательно вкладывать огромные деньги, чтобы создать что-то интересное. Главное - это идея, а все остальное можно как-то придумать или обойти. Ведь все преграды только в нашей голове», - отмечают Руфат и Марьям Зейналовы.

Пара подчеркивает, что именно поэтому они безумно рады, что проект очень тепло принимают: «В особенности кадр из фильма «Ла-Ла Ленд», который мы сняли в Нагорном парке. Мы даже не ожидали, что такое количество людей им поделится у себя и напишет нам. Спасибо всем за это».

«Ла-Ла Ленд»

Уже опубликовано 5 кадров («Трудности перевода», «Qayınana», «Ла-Ла Ленд», «Реальная любовь» и «Леон») и еще 5 кадров выйдут в течение пяти недель: «Забегая вперед, скажем, что некоторые из них действительно безумные. Помимо этого, каждую неделю выходит очередной эпизод нашего подкаста, где мы одни или с приглашенными гостями затрагиваем темы личностного роста, проблем в отношениях и много чего другого. Также у нас уже есть идеи для второй серии фотопроекта с большим размахом. А все остальное пока большой-большой секрет, который наши подписчики и слушатели подкаста узнают в скором времени».

«Леон»

«Реальная любовь»

Феликс Вишневецкий

Фото: Теймур Мехдизаде