«Малыш чувствует себя отлично!» На ферме альпака в Шамахе пополнение – ФОТО – ВИДЕО

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На ферме по разведению альпака в Шамахинском районе Азербайджана родился очередной детеныш.

Об этом сообщается на официальной странице фермы в Instagram.

«Пополнение обитателей нашей фермы для нас всех – великолепная новость! Этот сладкий малыш чувствует себя отлично», - гласит подпись под опубликованным видео, где маленький альпачонок лежит возле своей мамы и с интересом разглядывает окружающий мир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alpaca Azerbaijan (@alpaca.azerbaijan) 8 Июл 2020 в 4:48 PDT

Ранее на ферме родились 3 детеныша, которых назвали Ляман, Кишмиш и Улдуз. Они постоянно проводят время вместе и скоро к их компании присоединится новый альпачонок. Как его назовут – пока не известно.

Напомним, что альпака – это южноамериканское домашнее животное семейства верблюдов. Климат Шамахинского района прекрасно подходит для этих животных, поэтому ферму для их разведения было решено создать именно здесь.

Основной целью разведения альпака является развитие экологического туризма в Азербайджане. Также большую ценность представляет шерсть этих животных. Из нее, как правило, изготовляют одежду, теплые и мягкие одеяла, ковры, пледы и многое другое.

Лейла Мамедова

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