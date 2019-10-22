Мать Анжелы: «Пусть остается в Стамбуле, я не могу за ней смотреть» - ФОТО

Начиная с февраля 2019 года, когда маленькая Анжела пострадала в страшном пожаре в Гяндже, сотни людей наблюдают за ходом ее лечения.

Напомним, в доме, где жила семья Анжелы, погас свет, и мать девочки вынуждена была зажечь керосиновую лампу. По трагическому стечению обстоятельств, девочка опрокинула на себя эту лампу, и пламя мгновенно охватило ее. Пытаясь сбить пламя с дочери, мать обожгла руки, но Анжела пострадала гораздо больше: ее буквально вытащили с того света.

Долгое время Анжела проходила лечение в Турции, в клинике Bağcılar Yanık Merkezi Medicine Hospital, что стало возможным благодаря помощи Наргиз Бабаевой-Керимовой, основателя и руководителя Фонда «Счастливое будущее детей». В течение почти полугода Анжеле было сделано несколько сложнейших операций, она также проходила курс реабилитации. Все это время рядом с малышкой находилась няня Шекер ханум, которая полюбила Анжелу как родную.

В июле этого года Анжела вернулась в Азербайджан по настоянию матери, но уже в начале октября вновь вернулась в Стамбул, чтобы продолжить лечение. Однако на днях Анжела должна была вернуться домой, чтобы в перерыве между сложными процедурами и операциями побыть с мамой.

Но… как сообщила Наргиз Бабаева-Керимова в своем статусе на «Фейсбуке», мама девочки отказалась забирать малышку прямо сейчас.

«Я хочу написать об Анжеле. Сегодня утром мама Анжелы написала мне: «Не привози ребенка, я не смогу за ней смотреть, пусть остается в Стамбуле». Я оказалась в тупиковой ситуации, потому что малышка отца тоже не знает. Что делать, не знаю».

Как объяснила Н.Бабаева-Керимова 1news.az, мать отказывается смотреть за дочерью, пока она полностью не будет здорова.

- Я не знаю, что делать. Пыталась объяснить этой женщине, что Анжела полностью здорова будет не скоро, и что ей будет лучше с матерью, это, по-моему, очевидно, и не должно оспариваться. Тем более, что няне мы платим немаленькие деньги, которые собираем тоже, как говорится, всем миром. Мать же заявляет, что на данном этапе не готова взять на себя такую ношу, потому что у нее сложная ситуация. Пока что я решила, что еще на месяц соберу необходимую для пребывания Анжелы в Стамбуле сумму. А потом привезу в Баку, потому что только мать должна решать ее судьбу, а не Шекер ханум (няня Анжелы) и не я. Я просто в какой-то растерянности, - сказала Н.Бабаева-Керимова.

О том, как дальше будут развиваться события, и какая судьба ждет Анжелу, уже пострадавшую от пожара, мы обязательно будем сообщать читателям. Пока девочке можно только посочувствовать. В начале октября ей сделали очередную операцию, в настоящее время она проходит курс физиотерапии. А в ближайшее время врачи советуют приостановить оперативное вмешательство в хрупкий организм девочки, дав ее неокрепшему организму передышку. Все это время девочка не может находиться одна в чужой стране, пусть даже с любящей ее няней…

Мы, как и Наргиз Бабаева-Керимова, тоже в растерянности, и не знаем, как комментировать слова матери Анжелы…

Натали Александрова

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