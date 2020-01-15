Мать Улькер Рзаевой: «Умоляю, спасите мою дочь!» - ФОТО - ВИДЕО

В ноябре прошлого года мы опубликовали призыв о помощи матери молодой и красивой девушки Улькер Рзаевой.

Напомним, что девушка получила тяжелые травмы позвоночника, упав с третьего этажа. На днях к нам снова обратилась мама Улькер, Рейхан ханум, с просьбой вновь напомнить читателям об их беде.

- Собралось немного денег, спасибо добрым людям. И нам удалось поместить Улечку в Bakı Sağlamlıq Mərkəzi. Но денег у нас совсем немного, поэтому через 10 дней, скорее всего, придется вновь идти домой. А что дальше – я не знаю. Дочь страшно мучается от боли. Не только от физической, но и от душевной, ей страшно… А мне, как матери, больно смотреть на нее и понимать, что я бессильна ей помочь. Мне страшно подумать, что будет завтра, когда и те деньги, что удалось собрать, закончатся…- говорит Рейхан ханум, сдерживая слезы.

По словам врачей, у Улькер есть шанс на выздоровление, нужны лишь регулярные физиотерапевтические процедуры и гимнастика. Полное лечение возможно провести в Турции, но проходить все процедуры нужно непрерывно в течение как минимум года. Тогда у Улькер есть надежда на то, что она вновь сможет ходить.

- Это очень дорого, но результат того стоит. Продавать мне, увы, уже нечего - все, что было, потратили на лечение. Поэтому вся надежда только на соотечественников. Пожалуйста, помогите моей девочке… У нее, кроме меня, нет никого, - говорит Рейхан ханум.

По ее словам, врачи посоветовали Улькер пройти курс лечения японским препаратом «Лайонек», и, казалось бы, упаковка из 10 ампул стоит не так дорого по сравнению с суммой лечения в Турции – до 300 манатов. Но даже таких денег сейчас у Рейхан ханум просто нет.

- Конечно, я молюсь день и ночь о том, чтобы произошло чудо, и кто-то взялся помочь моей доченьке. Полное лечение в клинике в Турции, откуда мы получили подтверждение того, что Уле можно помочь, стоит достаточно дорого – в месяц примерно 8 тысяч долларов. Но нам сейчас любая сумма может помочь. Я очень прошу всех, кто может нам помочь, откликнуться на мою мольбу о помощи, - говорит Рейхан ханум.

Ниже мы публикуем банковские реквизиты и скрины медицинских документов. Мы присоединяемся к просьбе этой женщины, для которой единственным смыслом жизни стала борьба за выздоровление ее любимой дочери.

Контакты для связи: (051) 922-10-84 (Рейхан ханум)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова