Мэр всех переплюнул в дерзости, прислав вместо себя на встречу картонную копию - ФОТО

Это звучит как забавный приём из глупой комедии, но избирателям из мексиканского города Пичукалько было совершенно не до смеха.

Многие ждали возможности посмотреть на главу города, и такого подвоха никто предвидеть не мог.

Мойсес Агилар Торрес, мэр, ославивший свой маленький городок на весь мир, должен был появиться на официальном мероприятии в больнице. На встречу приехало огромное количество (для Пичукалько) жителей — около 200, в том числе старики и дети. Все нашли время посетить встречу, кроме, как оказалось, самого мэра, пишет life.ru

Вместо себя Мойсес отправил картонную ростовую фигуру. Вероятно, мужчина посчитал, что никто не заметит ничего странного. Присутствующие на мероприятии жители принялись выкладывать фото с «мэром» в соцсети, поднимая волну негодования. Никаких официальных причин, объясняющих, почему Мойсес не появился в больнице, не было.

Мойсес решил оставить карьеру медбрата и перешёл в политику, где в 2018 году победил на выборах и стал мэром города. Особых претензий у местных жителей к мужчине не было — до этого момента. Выходка с картонным двойником вызвала огромную бурю недовольства в соцсетях, и не только в Пичукалько.

А.А.