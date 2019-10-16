1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере

Сегодня в 18:45 ~ 1 минута на чтение 124
Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере

Аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» — приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

В прошлом сезоне 32-летний аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах Примеры. Данная награда стала шестой в карьере форварда.

Ранее он получал «Золотую бутсу» по итогам сезонов-2009/2010 (34 гола), 2011/2012 (50), 2012/2013 (46), 2016/2017 (37) и 2017/2018 (34).

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе каталонского клуба форвард принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 забитых мячей, а также отдал 244 результативные передачи.

Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч», 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

«Чемпионат»

WhatsApp

124

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены