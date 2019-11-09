Мевлют Чавушоглу: Турция и впредь будет защищать правое дело Азербайджана

То, что включение в итоговый документ 24-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества двух статей, соответствующих интересам Азербайджана, совпало с этим днем, особенно значимо.

Так как сегодня День Государственного флага Азербайджана. Еще раз сердечно поздравляю Азербайджан с этим прекрасным праздником. Этот флаг никогда не упадет.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги проходившего в Анталье 24-го заседания Совета министров ОЭС.

Министр довел до внимания, что в итоговом документе сегодняшнего заседания есть два пункта, касающиеся того, что Армения препятствует экономическому развитию в регионе и, в частности, продолжая проводить агрессивную политику в отношении Азербайджана, ведет к снижению экономического потенциала региона. Турция и впредь будет защищать правое дело Азербайджана на международном уровне.

АЗЕРТАДЖ