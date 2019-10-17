МИД: Гражданам России c армянскими фамилиями до приезда в Азербайджан следует информировать посольство

Гражданам России армянского происхождения до приезда в Азербайджан следует заранее информировать посольство.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российскому изданию «Известия», комментируя вопрос о якобы существующей в стране практике с недопуском в страну граждан России армянского происхождения.

По его словам, иногда граждане РФ армянского происхождения въезжают в Азербайджан и делают из этого скандал, исходя из пиаровских точек зрения — «люди армянского происхождения знают о всей чувствительности этого вопроса».

«Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта. Мы всегда достаточно откровенно говорим на эту тему с российской стороной», - добавил министр.

1news.az