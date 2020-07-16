МИД Грузии призывает к прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что за текущим процессом на армяно-азербайджанской границе активно следят.

По словам Залкалиани, необходимо, чтобы стороны вернулись к положению, существующему до 14 июля, до начала военных действий.

«Я нахожусь в тесной коммуникации с моими коллегами-министрами. У меня были телефонные разговоры с обоими министрами и я выразил наше искреннее отношение и озабоченность ситуацией. Они знают нашу позицию - мы ни коим образом не заинтересованы в дальнейшей эскалации ситуации, наоборот, необходимо, чтобы стороны вернулись к положению, существующему до 14 июля, до начала военных действий», - заявил Залкалиани.

Однако, по словам Залкалиани, следует принять во внимание тот факт, что конфликт впервые вышел за пределы географии Нагорного Карабаха и в настоящее время находится на территории в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы.

«Поэтому требуется еще больше предусмотрительности и осторожности. Необходима более активная вовлеченность международного сообщества в этот процесс, прежде всего, активизация сопредседателей Минской группы ОБСЕ и задействование всех тех международных механизмов, которые являются основой и фундаментом урегулирования этого конфликта.

Немедленно должны прекратиться боевые действия и международным переговорам, механизмам должна быть предоставлена возможность вести процесс к деэскалации и мирному соглашению», - заявил Давид Залкалиани.

ИСТОЧНИК: ГРУЗИЯ ОНЛАЙН