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Минобороны - об очередной дезинформации вражеских сил

Сегодня в 18:59 ~ 1 минута на чтение 376
Минобороны - об очередной дезинформации вражеских сил

В социальных сетях распространилась информация о том, что на фронте в направлении Тертерского и Геранбойского районов сложилась напряженная ситуация.

Как сообщили на запрос 1news.az в Министерстве обороны, подобная информация не соответствует действительности, является вымыслом и не имеет под собой никаких оснований.

В Минобороне указали, что наблюдается стабильная ситуация на линии соприкосновения.

«Информация подобного рода является очередной дезинформацией вражеских сил, которую распространяют в целях провокации», - отметили в Министерстве обороны.

Эльшан Рустамов

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