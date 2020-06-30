Минобороны - об очередной дезинформации вражеских сил

В социальных сетях распространилась информация о том, что на фронте в направлении Тертерского и Геранбойского районов сложилась напряженная ситуация.
Как сообщили на запрос 1news.az в Министерстве обороны, подобная информация не соответствует действительности, является вымыслом и не имеет под собой никаких оснований.
В Минобороне указали, что наблюдается стабильная ситуация на линии соприкосновения.
«Информация подобного рода является очередной дезинформацией вражеских сил, которую распространяют в целях провокации», - отметили в Министерстве обороны.
Эльшан Рустамов