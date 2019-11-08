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Минобороны Армении продолжает нарушать режим прекращения огня

Сегодня в 11:32 ~ 1 минута на чтение 137
Минобороны Армении продолжает нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Эльшан Рустамов

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