Минобороны: «Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии»

В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в товузском направлении вновь обострилась, - сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии. В ответ азербайджанская армия предпринимает адекватные меры»,- говорится в сообщении.
Эльшан Рустамов
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