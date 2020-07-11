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Минобороны: «Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии»

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Минобороны: «Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии»

В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в товузском направлении вновь обострилась, - сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии. В ответ азербайджанская армия предпринимает адекватные меры»,- говорится в сообщении.

Эльшан Рустамов

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