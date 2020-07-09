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Минсельхоз о спецоперации МВД и задержании должностных лиц, присвоивших госсубсидии

Сегодня в 15:50 ~ 1 минута на чтение 378
Минсельхоз о спецоперации МВД и задержании должностных лиц, присвоивших госсубсидии

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прокомментировало спецоперацию по задержанию должностных лиц, подозреваемых в присвоении государственных субсидий, выделенных на поддержку сельского хозяйства, которую проводит Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел АР.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства сельского хозяйства АР Вугар Гусейнов, в спецоперации наряду с соответствующими структурами МВД задействованы и сотрудники подведомственного Минсельхозу Агентства аграрного кредитования и развития.

«Операция проводится по инициативе Министерства сельского хозяйства, она направлена против должностных лиц частного сектора. В ближайшее время будет распространена совместная информация о ее деталях», - подчеркнул В.Гусейнов.

Тимур Рзаев

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Спецоперация МВД: Задержаны должностные лица, присвоившие субсидии на поддержку сельского хозяйства

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