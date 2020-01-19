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«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала

Сегодня в 14:07 ~ 2 минуты на чтение 85
«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала

Американский телеканал CBS приступил к работе над сиквелом триллера Джонатана Демми «Молчание ягнят» - сериалом «Кларисса», сообщает портал Deadline.

Действие сериала происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу - Ганнибала Лектера из тюрьмы.

Главным героем вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг, вернувшаяся на службу для того, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков.

В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы. При этом самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.

Работать над сериалом будут продюсеры «Звездного пути» Алекс Куртцман и Дженни Люмет.
Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии. Судьбу всего проекта решит именно она: после выхода «пилота» будет определен окончательный сценарий и количество серий.

Также отмечается, что сценарная группа для всего проекта уже сформирована.

«После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки - Клариссе Старлинг, - заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала. - Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история - то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа.

Ее время сейчас и всегда».

Старлинг впервые была представлена в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», опубликованном в 1988 году. В 1991 году вышел снятый Джонатаном Демми триллер, ставший культовым.
Агента Старлинг в нем сыграла Джоди Фостер, получившая за эту работу «Оскара».

А.А.

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