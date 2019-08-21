Мубариз Ахмедоглу прокомментировал главные политические события октября

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу провел пресс-конференцию, в ходе которой поделился своим видением главных политических событий октября

Предлагаем вниманию читателей основные озвученные на пресс-конференции тезисы политолога по ситуации в регионе и мире:



«1. Октябрьское заявление сопредседателей закладывает основу для изменения формата и практического этапа урегулирования.

Сопредседатели МГ ОБСЕ, наконец, совершили визит в регион. Их визиты в регион можно воспринимать как результат встречи между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения в рамках саммита СНГ в Ашхабаде. Можно утверждать, что на саммитах СНГ уже образовалась новая среда в связи с нагорно-карабахским урегулированием. Созданная президентами государств-членов среда образует условия для переговоров по Нагорному Карабаху. "Лифтовая дипломатия", которую армяне выучили наизусть, также состоялась во время саммита СНГ в Бишкеке. Поэтому сопредседатели Минской Группы ОБСЕ без какого-либо анонса совершили визит в регион для немедленной реализации достигнутых на саммите в Ашхабаде президентами договоренностей. Три важных момента прочно привлекают внимание:

Двусторонний формат - переговоры между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения начинают иметь более важное значение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и оказывать более серьезное влияние на ход урегулирования. Двусторонний формат становится важнее, чем формат МГ ОБСЕ, и сопредседатели уже признают этот формат легитимным для себя.

Вероятно, может быть актуализирована идея проведения встречи руководителей Армении и Азербайджана на государственной границе двух стран. В этом случае МГ ОБСЕ может выполнить функцию стенографистов.

Обмен пленными и пропавшими без вести лицами будет происходить по согласованному армянами сценарию. Армения должна была что-то пообещать для получения Д.Аскерова и Ш.Гулиева из Нагорного Карабаха. Вопрос, который глава МИД РА З.Мнацаканян долгое время держал на повестке под названием соразмерности обязательств, наконец, нашел свое решение. Азербайджан соглашается на расширение числа наблюдателей миссии Каспшика на 6 человек, взамен этого Армения приводит из Нагорного Карабаха Д.Аскерова и Ш.Гулиева. На самом деле, Армения вступила в довольно рискованный период. То есть получается, что если армянская сторона откажется от принципа "всех на всех", то это означает, что боль Азербайджана намного важнее для армян, чем их собственная безопасность. Потому что вопрос расширения миссии Каспшика был вопросом, согласованным на встрече президентов в Вене и Санкт-Петербурге. Особо отметим, что Азербайджан отступил от этого предложения именно из-за неконструктивной позиции Армении. Президент Азербайджанской Республики еще во время диалога с предыдущим руководством заявил, что не против увеличения миссии Каспшика на 6 наблюдателей и доведения их числа до 13.

III. Мысли сопредседателей об организации встречи министров иностранных дел в декабре в Словакии в первую очередь следует воспринимать в качестве их отступления. Потому что на министериалах ОБСЕ главы делегаций стран-сопредседателей играют более решающую роль, чем сопредседатели.

Таким образом, политическая воля в связи с организацией встречи глав МИД Армении и Азербайджана принадлежит министрам иностранных дел России, США и Франции. То, что сопредседатели, зная это, берут на себя такую миссию, и даже представляют это в осторожной форме, является показателем того, что они не верят в свои перспективы.

Посредничество Минской Группы ОБСЕ приближается к своему завершению.

Интересы Армении для Затулина всегда были превыше интересов России.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ К.Затулин вновь активизировался по армянскому вопросу. На самом деле, его мировоззрение и политическое мышление не соответствуют такому многонациональному государству как Россия. Затулин был одним из политиков, сформировавших в свое время подход России к конфликтам на пространстве СНГ. Уклонение от сепаратизма является более привлекательным с призмы России, являющейся многонациональным и многоконфессиональным государством. Однако К.Затулин всегда тратил свою энергию в направлении усиления сепаратизма на пространстве всего СНГ. Он и сам не понимает, что тем самым он действует в направлении создания благоприятной почвы для сепаратизма на территории России. Однако роль, которую К.Затулин играет в конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, Крыму и Приднестровье, принципиально отличается от его роли в нагорно-карабахском конфликте. Он ведет себя как армянский политик в подходе к нагорно-карабахскому конфликту. Возможно это связано с тем, что он родился и вырос в Сочи. Потому что Сочи был кузницей, фундаментом армянского национализма, армянского сепаратизма, и сегодня правительству России уже очевидна роль, которую играют армяне Сочи. Следует учитывать, что одним из деяний тех армян является именно К.Затулин. К.Затулин неоднократно доказывал, что интересы Армении для него превыше интересов России. Здание посольства США в Армении является вторым самым большим в мире зданием посольства США. Здание построили по указанию Р.Кочаряна, в то время именно К.Затулин был самым осведомленным о происходящем при строительстве Р.Кочаряном здания того посольства. То, обманул или ввел в заблуждение К.Затулин соответствующие государственные органы России в связи со строительством здания посольства - это уже касающийся их вопрос.

В последние годы в Армении проводилась осень оскорбительная и сильная кампания против русского языка. Даже в прибалтийских странах кампания против русского языка еще не была такой оскорбительной. К.Затулин сам может ответить, какой позиции он придерживался в то время. Мы также можем сказать, что Затулин поддержал позицию Армении. Обвинил Кремль в оскорблении армянами русского языка, культуры, что Кремль должен был плясать под дудочку армян.

Официальный представитель МИД России М.Захарова в своем последнем заявлении продемонстрировала истинную государственническую позицию как по нагорно-карабахскому вопросу, так и в отношении Гарегина Нжде и К.Затулина. Конечно, она могла сказать более конкретно. По крайней мере, у Министерства иностранных дел России есть отдельная позиция по поводу Г.Нжде. Две рабочие группы МИД России именно ради этого посетили Армению, изучили распространенную в СМИ информацию, и в конце выдвинули позицию. М.Захаровой следовало высказываться близко по духу к этому документу.

М.Захарова попыталась объяснить К.Затулину, что его позиция не является позицией российского государства. Согласно официальной позиции МИД России, Нагорный Карабах и прилегающие районы принадлежат Азербайджану.

Спустя некоторое время, К.Затулин вновь не будет считаться с мыслью о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Потому что государственные интересы России не важны для него. Для него важны интересы армянского государства и некоторые дары из Армении. Это может быть и банковский счет, и другие варианты. Мы уже не в силах что-то точно изучать в этой сфере, но было бы хорошо, если сам Затулин сделает заявление по этому поводу.»