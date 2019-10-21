Мурад Дадашов подарил автобус воинам-инвалидам Карабаха – ВИДЕО

Азербайджанский шоумен №1, народный артист Азербайджана Мурад Дадашов сделал подарок Федерации футбола воинов-инвалидов Карабаха.

В финальном выпуске недавно завершившегося реалити-шоу «Maşın» М.Дадашов подарил 30-местный автобус Федерации футбола воинов-инвалидов Карабаха.

«Для нас большая честь осуществить вашу маленькую мечту. От имени M Group Production, от меня лично и шоу «Maşın» мы дарим вам автобус», - отметил Мурад Дадашов, вручая ключи от рассчитанного на 30 мест автобуса представителям Федерации футбола воинов-инвалидов Карабаха.

Как все это происходило, смотрите в видео, представленном для просмотра ниже.

View this post on Instagram A post shared by Maşın Realiti Şou (@mashinshow) on Oct 21, 2019 at 6:22am PDT

Ф.В, Г.Р