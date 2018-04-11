МВД Азербайджана призвало пользователей соцсетей к бдительности - ФОТО

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, за последние дни заметно выросло количество страниц в социальных сетях, особенно в Instagram, которые за определенную плату якобы предоставляют гражданам услуги посредством Интернета.

«Администраторы подобных страниц обещают своим подписчикам взломать чужие аккаунты в социальных сетях или предоставить возможность отслеживать сообщения посторонних людей.

Есть также те, кто обманывает граждан виртуальными предсказаниями, торгует фейковыми страницами и т.д.

В связи с деятельностью мошенников в соцсетях в МВД поступают многочисленные жалобы от лиц, которые пострадали от их действий. Поэтому мы призываем пользователей Сети проявлять осторожность, не делать никаких выплат тем, кто публикует в соцсетях многообещающие объявления, и не делиться своей личной информацией с незнакомыми лицами», - заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.