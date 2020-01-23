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На Абшероне пешехода сбили насмерть, а затем увезли труп с места ДТП и сбросили в реку

Сегодня в 12:06 ~ 1 минута на чтение 208
На Абшероне пешехода сбили насмерть, а затем увезли труп с места ДТП и сбросили в реку

Сотрудники полиции раскрыли преступление, совершенное при таинственных обстоятельствах.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в Управление полиции Абшеронского района Азербайджана поступила информация о том, что проживающий в поселке Хокмали душевнобольной Джейхун Ахмедов 8 января вышел из дома и не вернулся.

По факту начались оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых труп Дж.Ахмедова с признаками насильственной смерти был найден 21 января в реке у села Чайлы.

Следствие установило, что 8 января около 20:00 на 15-м километре дороги Баку-Шамаха Джейхун Ахмедов был насмерть сбит фургоном марки Ford Transit, после чего водитель и пассажир машины увезли его тело с места ДТП и сбросили в реку.

Водитель фургона - житель города Хырдалан Х.Худиев и его пассажир, житель Баку С.Кочарли задержаны, следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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