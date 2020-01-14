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На этой бакинской улице тротуары принадлежат мойкам и машинам – ФОТОФАКТ

Сегодня в 12:09 ~ 1 минута на чтение 521
На этой бакинской улице тротуары принадлежат мойкам и машинам – ФОТОФАКТ

В труднодоступную для пешеходов территорию превратились тротуары улицы Ильгара Зульфигарова, расположенной в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, на фотографиях, сделанных местными жителями, видно, как тротуары улицы буквально «оккупированы» несколькими автомойками, а также автомобилями, владельцы которых припарковали их на тротуарах, тем самым пренебрегая правами пешеходов.

Подобным образом поступили водители автомобилей марки BMW X5 (госномер 10-VV-375), Mercedes Vito (госномер 90-ZA-565), Opel Astra (99-СО-867), Mercedes (госномер 90-ОN-553), Hyundai Elantra (госномер 90-НK-053) и ВАЗ-2101 (госномер 10-ES-651).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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