На этой бакинской улице тротуары принадлежат мойкам и машинам – ФОТОФАКТ

В труднодоступную для пешеходов территорию превратились тротуары улицы Ильгара Зульфигарова, расположенной в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, на фотографиях, сделанных местными жителями, видно, как тротуары улицы буквально «оккупированы» несколькими автомойками, а также автомобилями, владельцы которых припарковали их на тротуарах, тем самым пренебрегая правами пешеходов.

Подобным образом поступили водители автомобилей марки BMW X5 (госномер 10-VV-375), Mercedes Vito (госномер 90-ZA-565), Opel Astra (99-СО-867), Mercedes (госномер 90-ОN-553), Hyundai Elantra (госномер 90-НK-053) и ВАЗ-2101 (госномер 10-ES-651).

Тимур Рзаев, Э.Т.