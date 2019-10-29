На концерте Jony и Elman’а произошла давка, в зале люди падали в обморок - ФОТО - ВИДЕО

Покорившие российский шоу-бизнес азербайджанские исполнители Jony, Elman и их коллега певец цыганского происхождения Andro оказались в сложной ситуации по вине организаторов их совместного концерта в Астрахани.

«Московский комсомолец» сообщает, что на днях в одном из астраханских ночных клубов прошел концерт исполнителей из коллектива Raava Music, в котором приняли участие Jony, Elman и Andro – послушать любимые песни в клуб пришли около 1400 человек, при этом сам клуб может вместить не больше 1000 человек.

Российское издание отмечает, что несколько сотен астраханцев остались на улице – «МК», цитируя одну из поклонниц, рассказывает, что практически перед самым началом концерта охранник ночного заведения заявил, что больше никого не впустит, так как мест больше нет.

Подчеркивается, что не повезло и тем, кто находился в самом клубе. Из-за большого количества людей все стояли бок о бок, нечем было дышать и люди падали в обморок.

Подобным «аншлагом» оказались недовольны и сами артисты, сделавшие заявления на своих страницах в социальных сетях, где заявили, что впервые столкнулись с такой жадностью организаторов.

«На улице стоят люди, которые купили билет, но попасть на концерт не могут. Им пообещали, что вернут деньги, но ситуацию это не меняет. Мы приносим свои искренние извинения, нашей вины в этом нет. А с организаторами будет отдельная беседа по этому поводу», - пишет в социальной сети Instagram исполнитель Elman.

Концертный директор Elman’а в своем комментарии РИА «Волга» рассказал, почему не всех астраханцев пустили на концерт: «По мнению организаторов, служба безопасности и администрация клуба за определенную плату проводили своих людей в заведение и поэтому площадка не вместила всех желающих. Так это или не так – не важно, ведь именно организаторы должны следить за любыми перемещениями людей на площадке. И то, что в клуб прошли посторонние, вина исключительно организаторов».

Российские СМИ сообщают, что на данный момент астраханцам, которым не удалось попасть внутрь, возвращают потраченные на билеты деньги.

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Ф.В, Г.Р.