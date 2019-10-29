Jony откровенно рассказал о сексе на первом свидании, воровстве в магазинах и купании в море голышом - ВИДЕО

Покоривший российский шоу-бизнес азербайджанский исполнитель и автор мегахитов «Лали» и «Аллея» Jony честно ответил на вопросы ведущих утреннего шоу «Красавцы» на российском «Love Radio».

Jony откровенно ответил на вопросы радиоведущих в рубрике «Было не было» - к примеру, певец рассказал о том, что воровал товары в магазинах, купался в море голышом, встречался с девушкой старше себя и о том, что любуется собой в зеркале.

При этом музыкант заявляет, что у него никогда не было секса на первом свидании и секса по дружбе, и он никогда тайком не подглядывал за девушками - полное интервью Jony рубрике «Было не было» на «Love Radio» смотрите в нижеприведенном видео.

Отметим, что не только песни и клипы Jony собирают миллионные просмотры в YouTube – количество его фолловеров в социальной сети Instagram превышает 1,4 млн.

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Ф.В, Г.Р.