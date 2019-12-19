На скандально известную дочь экс-главы «БакЛифта» написали заявление в полицию – ФОТО

Дочь экс-главы «Баклифта» Гудрата Шукюрова, скандально известная блогер Айсель Шукюрова вновь в центре внимания азербайджанских СМИ.

Причиной тому стало заявление супруги видеографа Фуада Исмайлова блогера Аси Исмайловой о том, что А.Шукюрова оклеветала и оскорбила ее семью – произошло это в группе в мессенджере Telegram.

А.Исмайлова заявляет в Instagram, что А.Шукюрова распространила в Сети клеветническую информацию о ней и ее муже, чем оскорбила их личности и нанесла урон деловой репутации: «В связи с произошедшим мы обратились в полицию, заведено уголовное дело».

А.Исмайлова отмечает, что супруг А.Шукюровой заявил о том, что она больна и не может дать показаний в участке, после чего показания у нее были взяты дома: «Она оказалась здоровой. Ее отец Гудрат Шукюров также даст показания. Сделаем все, чтобы дело было передано в прокуратуру, а затем в суд».

Ася и Фуад Исмайловы

В свою очередь Айсель Шукюрова у себя в Instagram отмечает, что каждый вправе верить тому, кому хочет, подчеркивая следующее: «Я предложила встретиться лицом к лицу, они не согласились. Человек должен отвечать за свои слова, если я совершила ошибку, то готова ответить перед законом, как и они. Я рассказала о том, что было, вспомнила то, о чем говорила когда-то. Говоря обо мне, стали обсуждать и их. Не могу же я закрыть всем рот и сказать «не говорите».

Айсель Шукюрова с мужем Октаем

Отметим, что за Асей Исмайловой в Instagram следят более 293.000 подписчиков, а количество фолловеров Айсель Шукюровой превышает 881.000.

Напомним, что гендиректор «БакЛифта» Гудрат Шукюров был освобожден от должности после того, как сыграл дочери роскошную свадьбу, по сообщениям СМИ, на торжество было потрачено 400.000 долларов.

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В.Ф, Г.Р.