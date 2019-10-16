«Напал на школьницу»: В России судят азербайджанца-педофила - ФОТО - ВИДЕО

Следственный комитет Волгоградской области России направил в суд материалы по уголовному делу гражданина Азербайджана Хаяла Мамедова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы.

Инцидент произошел 1 февраля этого года. Х.Мамедов на микроавтобусе «Газель» остановился на обочине и попросил 13-летнюю девочку показать выезд из поселка Городище. Девочка согласилась и села в маршрутку, после чего обвиняемый завез ее в лесополосу на окраине райцентра и надругался над ней. После этого он отвез потерпевшую домой, и та рассказала обо всем матери.

Педофил был задержан полицейскими по горячим следам, спустя всего несколько часов после совершения преступления, и арестован.

Сначала он все отрицал, но впоследствии сознался, что занимался сексом с потерпевшей, однако отметил, что все произошло по обоюдному согласию, а партнершу он считал совершеннолетней.

Позже Мамедов подал апелляцию в Волгоградский областной суд. Его представитель рассказал, что Мамедов плохо владеет русским языком, а переводчика ему не предоставили. В итоге суд удовлетворил заявление, освободив обвиняемого.

Однако его вновь задержали в тот же день, так как следователи возбудили дело по дополнительному эпизоду по статье 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По законодательству Российской Федерации насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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