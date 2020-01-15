Названы госструктуры, которые в 2019 году наиболее часто жаловались на коррупцию - ФОТО

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана назвало госструктуры, которые в 2019 году наиболее часто обращались в управление для проведения разбирательства по фактам коррупции.

Как сообщает 1news.az, глава управления Кямран Алиев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией в 2019 году, заявил, что 7 обращений поступило из Государственного таможенного комитета.

«25 обращений поступило из Агентства продовольственной безопасности, 21 – из Министерства экономики, 32 – из Министерства труда и социальной защиты населения, по ряду обращений были возбуждены уголовные дела», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.