«Ношу натуральный мех, кожу и ем мясо»: Анна Нетребко настроила против себя зоозащитников - ФОТО

Оперная дива Анна Нетребко оказалась в центре скандала после комментария о любви к мехам, сделанного ею в социальной сети Instagram.

Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова А.Нетребко рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что у сына Тьяго начался новый школьный семестр, разместив в Сети семейный кадр, под которым развернулась бурная дискуссия.

Причиной тому стала меховая муфта, в которой оперная дива снята на снимке – зоозащитники раскритиковали Анну Нетребко в комментариях, призвав звезду отказаться от натурального меха, на что получили от исполнительницы следующий ответ: «Я ношу натуральный мех, кожу и ем мясо».

Данный ответ вызвал еще больший резонанс нежели сама фотография – подписчики, обращаясь к звезде мировой оперной сцены, посоветовали ей посмотреть, как убивают животных на меха, на что Нетребко ответила, что видела, как это происходит.

Мнения подписчиков под резонансным комментарием разделились – одни считают, что у Анны Нетребко нет сердца, а другие подчеркивают, что меха украшают любую женщину, а уж тем более - такую звезду.

Напомним, что сравнительно недавно суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес из-за своей любви к натуральным мехам была освистана на красной дорожке защитниками животных – все подробности этого скандала вы можете узнать, пройдя по следующей ссылке.

В свою очередь, на днях стало известно, что королева Великобритании Елизавета II решила отказаться от одежды и аксессуаров с натуральным мехом - некоторые наряды из ее гардероба уже перешиты, и впредь в королевском гардеробе будет использоваться исключительно искусственный мех. Все подробности о решении королевы здесь.

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Ф.В., Э.Т.