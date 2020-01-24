Новая жизнь старейшей газеты: «Бакинский рабочий» представил новый сайт

Газета «Бакинский рабочий» считается одной из старейших газет в истории азербайджанской печати и одним из самых ярких образцов русскоязычной печати нашей страны.

На протяжении всего своего существования газета отражала различные этапы истории страны начиная с начала XX века, и при этом всегда отличалась собственным почерком и позицией.

И мы уверены, что новый сайт газеты «Бакинский рабочий» прекрасно иллюстрирует все вышесказанное. Удобный, быстрый, с небольшим количеством уже знакомых полезных и интересных рубрик, он однозначно понравится всем постоянным читателям газеты.

Как рассказал 1news.az главный редактор газеты «Бакинский рабочий» Рахман Гаджиев, главной задачей создания нового сайта газеты было сделать его максимально простым и удобным.

- «Бакинский рабочий» - государственный печатный орган, поэтому визуально сайт должен был выглядеть, прежде всего, сдержанно и достойно.

Учитывая предпочтения основной читательской аудитории нашей газеты, мы поставили перед дизайнерами задачу сделать сайт максимально удобным, как для поиска необходимой информации, так и для чтения.

Новый сайт имеет очень удобную навигацию, здесь легко найти нужную рубрику и даже статью: достаточно вбить в поиск ключевые слова. А грамотно подобранный шрифт и возможность установить «ночную тему», значительно снижающей нагрузку на глаза, делает пользование сайтом максимально комфортным. Отмечу, что «ночная тема» доступна и в мобильной версии сайта.

Вдобавок к вышеперечисленным плюсам, быстрая навигация позволяет освободить больше места для мультимедиа: фотографий и видеороликов, занимающих довольно важное место на сайте.

Кроме того, на сайте появилась возможность увидеть газету в привычном для всех виде: каждый номер «Бакинского рабочего» загружается сюда в PDF-формате. При желании можно просмотреть и даже скачать PDF-версию газеты за любую дату.

Особым интересом у наших читателей пользуется рубрика «Ретроспектива», в которой мы публикуем статьи, опубликованные десятки лет назад в этот же самый день. Причем, здесь можно найти статьи, датированные началом прошлого века!

Ну и, конечно же, идя в ногу со временем, мы добавили на сайт обязательные кнопки, позволяющие поделиться любой публикацией в «Фейсбуке» или «Твиттере».

А в ближайшее время странички «Бакинского рабочего» появятся в этих социальных сетях, для чего мы планируем открыть отдельный SMM-блок в структуре издания.

Отмечу, что сайт изменился не только визуально: для него была создана новая Контрольная панель и обновлена структура базы данных. Именно благодаря этому сайт работает очень быстро, и им очень легко управлять.

Ознакомиться с новой версией сайта можно по ссылке: http://br.az/