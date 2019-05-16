Новые технологии государственного управления Президента Ильхама Алиева являются гарантией успешного инновативного развития Азербайджанской Республики

Азербайджанская Республика успешно развивается и практически все авторитетные международные организации характеризуют это развитие как инновативное. Свидетельством инновативного развития страны является также тот факт, что включенные в повестку начинающегося

21 января 2020 года 50-го Давосского Всемирного экономического форума глобальные проблемы устойчивого развития и климатических изменений уже длительное время являются приоритетом экономического и социального развития страны. Отчеты международных организаций свидетельствуют об этом.

Урхан Алакбаров,

ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик

Достижение в короткий срок высоких результатов в экономическом, социальном и гуманитарном развитии возможно лишь в условиях применения в управлении инновативных технологий, опирающихся на современную науку. Эффективное управление является важным для всех направлений деятельности человека. Однако инновативные, базирующиеся на современной науке технологии государственного управления, являются особенно важными для национальной и международной экономической, социальной, экологической и военной безопасности, обеспечения устойчивого развития, учитывающего интересы нынешних и будущих поколений, создающего возможности для формирования инклюзивного общества. В основе стратегии государственного развития, реализуемой Президентом страны господином Ильхамом Алиевым, лежат научные подходы к этому процессу. Официальные отчеты международных организаций свидетельствуют об этом. основе столь ускоренного и инновативного развития, достигнутого в короткий с исторической точки зрения срок, лежит инновативная концепция развития, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и творчески развиты Президентом страны Ильхамом Алиевым. Азербайджанская Республика восстановила свою независимость менее чем 30 лет назад. Первые годы независимости прошли в очень сложных условиях риска для сохранения целостности страны, усугубленных продолжающейся до настоящего времени военной интервенцией, оккупацией значительной части страны, выведшей из экономического, социального и гуманитарного оборота значительные территории, наличием в стране почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, проблем, связанных с их экономической и социальной реабилитацией. Несмотря на все эти условия, Азербайджанская Республика успешно развивается. Особенно значительные количественные и качественные изменения в экономике и социальной сфере произошли в последние 16 лет и этот факт отражен во многих отчетах международных организаций, которые относят Азербайджанскую Республику к мировым лидерам по ряду современных направлений развития. По статистическим данным международных организаций в настоящее время Азербайджанская Республика по ряду экономических, социальных и гуманитарных показателей находится на уровне стран, история развития которых насчитывает сотни лет и которые являются членами «большой семерки» (G7), «большой двадцатки» (G20), входят в Европейский Союз, Организацию экономического сотрудничества и развития.

Одним из важнейших условий успешного управления является эффективность использования ресурсов. Это относится ко всем ресурсам, в том числе энергетическим. В последние недели Президент Ильхам Алиев провел ряд встреч, принял ряд решений, осуществил ряд назначений, связанных с обеспечением энергетической безопасности, повышением эффективности использования энергии, расширением использования возобновляемых источников энергии. Высокая эффективность использования энергии одновременно является показателем эффективного управления ресурсами и управления развитием в целом. Меньшие затраты энергии при достижении одинакового результата снижают себестоимость продукции, что важно с экономической точки зрения. Если учесть, что в настоящее время примерно 70 процентов энергии получается из источников, которые не возобновляются, ясно, что ответственное отношение к использованию энергии отвечает целям устойчивого развития и соответствует интересам будущих поколений. Наконец, получение одинаковых экономических и социальных результатов с меньшими затратами энергии способствует снижению выбросов в атмосферу парниковых газов и уменьшению влияния на глобальные изменения климата. Как известно, глобальные изменения климата являются одной из важнейших проблем, включенных в повестку Давосского Всемирного экономического форума 2020 года. В этих условиях международные организации уделяют значительное внимание мониторингу эффективности использования энергии в различных странах мира. Данные по Азербайджанской Республике на 2020 год приведены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Энергия (эквивалент энергии, содержащийся в одном кг нефти), затраченная в Азербайджанской Республике и в среднем в мире на производство продукции (ВВП), стоимость 1000 долларов США с учетом паритета покупательной способности. Источник: Всемирный банк, 2020.

Как видно из Рисунка 1, в начале XXI века в Азербайджане на производство товаров и услуг стоимостью 1000 долларов США затрачивалось 304,8 единицы энергии, что было в два раза больше, чем в мире в среднем. В течение короткого времени эффективность использования энергии в Азербайджане значительно возросла и, по последним данным Всемирного банка, на производство товаров и услуг стоимостью 1000 долларов США в стране затрачивается только 89,1 единицы энергии. В настоящее время эффективность использования энергии в Азербайджане на 30 процентов выше, чем в мире в среднем.

Необходимо отметить, что инновативная стратегия развития, реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила тот факт, что в Азербайджанской Республике, независимость которой была восстановлена лишь 30 лет назад, эффективность управления энергетическими ресурсами находится на уровне государств — членов «большой семерки» (G7), история которых насчитывает сотни лет (Рисунок 2).

Рисунок 2. Стоимость ВВП (доллары США с учетом паритета покупательной способности), произведенной с использованием одной единицы энергии (эквивалент энергии, содержащийся в 1 кг нефти) в странах «большой семерки» (G7) и Азербайджанской Республике. Источник: Всемирный банк, 2020.

Как видно из Рисунка 2, по данным Всемирного банка, эффективность использования энергии в Азербайджане выше, чем у таких членов «большой семерки» (G7), как Канада, США, Франция и Япония, а также средних показателей для этой группы стран. Это свидетельствует об успешности инновативной стратегии развития, реализуемой в Азербайджанской Республике. Следует также отметить, что по показателям эффективности использования энергии Азербайджанская Республика является лидером среди стран — производителей и экспортеров нефти и газа, и разделяет эту позицию с Норвегией.

В последние годы высокие темпы экономического, социального и гуманитарного развития и инновативный характер этого процесса предопределили тот факт, что прогресс в Азербайджане в высокой степени отвечает основным требованиям устойчивого инклюзивного развития, являющегося основным глобальным приоритетом XXI века. По этой причине авторитетные международные организации регулярно публикуют информацию о высоких рейтингах, достигнутых страной в этой области. Органы печати страны также распространяют информацию об этих достижениях, что является чрезвычайно важным. Анализ показывает, что Азербайджанская Республика по некоторым направлениям устойчивого развития является мировым лидером. Несколько примеров, касающихся этого лидерства.

Азербайджанская Республика является мировым лидером в области эффективного планирования и управления процессами устойчивого инклюзивного развития. Известно, что инклюзивным считается такой путь прогресса, при котором страна развивается всесторонне, и положительное влияние этого процесса ощущают все граждане страны. Реализуемая Президентом Азербайджанской Республики сбалансированная экономическая, социальная и гуманитарная политика является одним из лучших показателей инклюзивного устойчивого развития. Всестороннее сбалансированное развитие страны и успехи в социальной сфере подтверждают это. Отчеты Всемирного экономического форума в Давосе, информация Всемирного банка свидетельствуют об успехах в этой области. По данным этих международных организаций, в соответствии с международной классификацией в группе стран с переходной экономикой Азербайджанская Республика занимает по инклюзивному развитию третье место, опережая по этому показателю ряд стран, являющихся членами Европейского Союза, «большой семерки» (G7), Организации экономического сотрудничества и развития. Это является очень значительным успехом. Однако анализ этого процесса показывает, что достижения Азербайджанской Республики в области устойчивого развития и формирования общества инклюзивного развития являются более значимыми. Страна является мировым лидером в области оптимального и наиболее эффективного управления процессами устойчивого инклюзивного развития (Таблица 1, Рисунок 3).

Таблица 1. Экономические возможности и показатели инклюзивного развития различных стран с переходной экономикой. Источники информации: World Bank, 2020; World Economic Forum, Davos, 2018, 2019.

Как видно из таблицы, Азербайджан характеризуется высоким уровнем инклюзивного развития, занимая по этому показателю третье место в этой группе. При этом по рейтингу экономических возможностей Азербайджан занимает в этой группе 26-е место. Таким образом, показатели инклюзивного развития Азербайджана оказались на 23 пункта выше экономических возможностей страны. Сравнения показывают, что это самый высокий показатель эффективного использования экономических возможностей для инклюзивного развития — всестороннего прогресса страны и повышения благосостояния народа. Достижение более высоких результатов путем использования меньшего количества финансовых ресурсов является результатом применения Президентом Ильхамом Алиевым новых технологий государственного управления, следствием успешной экономической и социальной политики. Как следствие, Азербайджанская Республика находится на первом месте в мире (+23) в области эффективного управления процессами инклюзивного устойчивого развития. Второе место занимает Чешская Республика (+13), третье место (+8) делят ряд стран, в том числе Корейская Республика, Словения, Исландия и др. (Рисунок 3).

Рисунок 3. Различия в эффективности использования ресурсов для управления инклюзивным развитием: разница в рейтингах экономических возможностей и инклюзивного развития. Источник информации: World Bank, 2020;. World Economic Forum Reports, Davos, 2018, 2019.

То, что Азербайджанская Республика является мировым лидером в области эффективного планирования и управления процессами инклюзивного развития, следует также из сравнительного анализа количества финансовых ресурсов, затрачиваемых странами «большой семерки» (G7) и Азербайджанской Республикой на каждую единицу индекса инклюзивного развития (Рисунок 4).

Рисунок 4. Затраты (доллары США с учетом паритета покупательной способности) на каждую единицу индекса инклюзивного развития (ИИР) в странах «большой семерки» и в Азербайджанской Республике. Источники информации: World Bank, 2020;. World Economic Forum Reports, Davos, 2018, 2019.

Из Рисунка 4 видно, что, по данным международных организаций, Азербайджанская Республика затрачивает на каждую единицу индекса инклюзивного развития в 2—3 раза меньше средств, чем страны, входящие в «большую семерку» (G7). Несмотря на это, индексы инклюзивного развития Азербайджанской Республики выше, чем у некоторых стран, которые обладают значительно большими экономическими возможностями. В числе этих стран США, Япония, Испания, Италия, Израиль, Португалия, Греция и др. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Индексы инклюзивного развития стран с высоким уровнем экономического развития и Азербайджанской Республики. Источник информации: World Economic Forum Reports, Davos, 2018, 2019.

Достижения Азербайджанской Республики в области инклюзивного развития и, соответственно, высокие оценки этого процесса международными организациями являются следствием того, что, наряду с успешной экономической и социальной политикой, в стране реализуются другие системные мероприятия, направленные на всестороннее развитие страны и активное участие в решении глобальных проблем современности. В числе их — снижение в 5 раз по сравнению с 2003 годом выбросов парниковых газов, влияющих на глобальные изменения климата, на каждую единицу произведенного в стране внутреннего валового продукта, низкий уровень внешнего долга страны, успешная демографическая политика, высокая занятость, рост медианных доходов населения и др. Все эти факторы являются индикаторами, которые используются международными организациями при расчете индексов инклюзивного развития.

Азербайджанская Республика является также признанным в мире лидером в области социального развития. Социальная политика, успешно реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила то, что материальное положение и социальный статус практически всего населения страны значительно выросли. Этот процесс был особенно успешным в последние годы. Успешная экономическая политика создала условия для реализации соответствующих социальных программ. Эти успехи нашли отражение в целом ряде международных документов, в том числе в отчете учредителя и несменного президента Всемирного экономического форума в Давосе профессора Клауса Шваба. В этом отчете профессор К.Шваб представил результаты анализа экономических возможностей и социальной политики 140 стран мира. В качестве экономического индикатора был использован такой показатель, как уровень конкурентоспособности страны, в качестве социального показателя — степень справедливости распределения доходов среди населения. В отчете профессора К.Шваба экономические возможности и соответствие этих возможностей проводимой в стране социальной политике для некоторых выбранных стран было изучено в сравнительном аспекте отдельно. Такой сравнительный анализ был также проведен для 7 стран: США, Германии, Дании, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Вьетнама и Азербайджанской Республики. Результаты этого анализа приведены на Рисунке 6. Этот рисунок представлен в том виде, в котором он был дан в отчете профессора К.Шваба.

Из рисунка видно, что устойчивое инклюзивное развитие является основным приоритетом Азербайджанской Республики. Как видно из Рисунка 6, авторитетные международные организации подтверждают этот факт.

Рисунок 6. Экономика и социальная политика: страны из группы G7, G20 и Азербайджанская Республика. Источник информации: The Global Competitiveness Report, Davos, 2018, 2019.

Данные, приведенные на Рисунке 6, свидетельствуют о том, что экономические возможности страны по-разному отражаются на социальной политике. Количественно социальная политика сравниваемых стран может быть охарактеризована следующим образом: Азербайджанская Республика — (+ 31), Вьетнам — (+ 8), Дания — (- 11), Бразилия — (- 15), Германия — (- 18), Южно-Африканская Республика — (- 29), США — (- 31). Успешная экономическая и социальная политика, проведенная в Азербайджане в последний год, дает основание полагать, что социальные индексы страны будут расти.

В основе достигнутых успехов лежат новые, в том числе синергетические, комплементарные и компенсационные технологии государственного управления. Распространение знаний об этих технологиях и их потенциале может способствовать дальнейшему прогрессу в формировании устойчиво развивающегося инклюзивного общества.