НПО Азербайджана осудили провокаторов и предателей народа

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Национальный форум НПО Азербайджана, объединяющий 730 НПО, решительно выразил свой протест против провокаторов и осудил тех, кто предал народ и государство в такое трудное и ответственное время.

В сообщении национального форума говорится о провокации, учинённой 14 июля во время марша в поддержку Азербайджанской армии, когда группа людей, злоупотребляя шествием, вошла в здание парламента.

Отмечается, что в этот день один из провокаторов Рашад Мамедов попытался вызвать панику среди населения, распространяя провокационное видео на фоне митинга.

«Мы призываем правоохранительные органы нашей страны как можно быстрее принять необходимые меры против Рашада Мамедова и других провокаторов в соответствии с нормами административного права», - говорится в их сообщении.

Отмечается, что те, кто применяет силу против полиции и делает провокационные призывы, несут уголовную ответственность.

Эльшан Рустамов