Нура Сури: «Любовницей быть не могу, не получается…» - ФОТО

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Интервью 1news.az c азербайджанской эстрадной певицей и телеведущей Нурой Сури.

Высказывания популярной певицы Нуры Сури о мужской измене вызвали резонанс в социальных сетях и азербайджанских СМИ – исполнительница заявила, что если супруг занимается сексом с женщиной на стороне, то это не измена, и жене не стоит обращать на это внимания, а делать вид будто ничего не произошло.

Мы решили пообщаться на тему этого резонансного высказывания с Нурой Сури более подробно.

- Ожидали ли Вы, что Ваше высказывание о том, что секс супруга с другой женщиной не является изменой, вызовет резонанс?

- Мне был задан вопрос, на который я ответила так, как думаю, ответила искренне. Это мое субъективное мнение – почему это кого-либо волнует? Почему кто-то переживает из-за этого? У нас принято высказывать мнение, прочитав только заголовок статьи, не вникая в суть, и к подобной реакции я давно привыкла, так как люди понимают настолько, насколько их мозг воспринимает этот мир. Не раз об этом говорила и ранее – к примеру, пчела в поисках цветка, везде видит цветы, а муха ищет мусор, поэтому и видит вокруг себя только и только мусор. Есть люди такие же – они пытаются найти что-то между строк и трактуют все иначе, по-своему.

В этих обсуждениях о моем высказывании говорили даже о зависти. А знаете почему? Они думают об этом, но не могут сказать открыто, будучи неискренними сами с собой, не могут признать и сказать. Нужно понимать, что все люди разные и взгляды на жизнь у них разные, почему-то это многие забывают. Я говорю о себе и своей жизни и прошу не только уважать мое мнение, но и не высказывать свое, если не поняли того, о чем я говорю, так как в этом случае комментирующие выглядят смешно.

Многие поняли, что я хотела сказать. Я не говорю, что мужчина должен изменять – если измены будут постоянными, то это, естественно, ненормально. А о том, что физическую измену не считаю изменой, я сказала потому, что знаю мужскую психологию – например, мужчина может любить и при этом параллельно изменять любимой женщине, пойдя к той, которую не любит, следуя своим сексуальным фантазиям, которые не может осуществить с женой. Это пример мужской психологии, которая в своей основе другая, не такая как у женщин. Да, женщина не может изменять – это так, то, что дозволено мужчинам, не позволяется женщинам.

- Судя по Вашим заявлениям в различных интервью, Ваш первый супруг Вам изменял?

- Догадывалась об изменах мужа – будучи беременной, к себе близко не подпускала его. Эта была моя позиция, да и возраст юный, считала, что поступаю правильно, и близость во время беременности неправильна. Вот так я думала – расстреляйте меня за это!

Естественно, за период моей беременности супруг ходил на сторону просто потому, что он мужчина, и не считает физическую измену изменой, но он меня безумно любил, в чем я всегда была уверена. Как-то мне пришли и сказали, что видели моего мужа с девочками и друзьями где-то, сказав «пока ты тут сидишь, он тусуется», на что я ответила: «Я его жена, а то, что он с кем-то и где-то, то это приходящие и уходящие девочки, не более». На тот момент я как раз ждала ребенка. Такая реакция на физическую измену у меня была даже тогда – смотрела на все иначе, держа себя выше этого, и считаю, что я выше и не опущусь до каких-либо разговоров и действий ниже моего уровня.

Ревность – это эгоизм. Мы не можем ждать от супруга того, чтобы он не изменял, идеальных людей нет. Мой недостаток – например, я чрезмерно эмоциональная, могу кричать и ломать все вокруг, разозлившись, то же касалось и бывшего супруга. У каждого человека есть свои недостатки, и это вполне нормально. Любовь в моем понимании — это когда ты можешь принять любимого человека со всеми его недостатками.

Видя красивый цветок, человек, которому он понравился, хочет сорвать его, и срывая, он не думает о том, что растение вскоре умрет, даже если поставить его в вазу с водой. Любовь же - это каждый день поливать понравившийся цветок, дать ему возможность жить и расти, ничего не требуя взамен, так как ты любишь всем сердцем.

«Куда ты пошел, откуда пришел, чем занимался» - зачем задавать такие вопросы и опускаться, в чем цель подобных вопросов, никогда не понимала, как и женщин, сетующих на измены мужа. Иди разведись, а что будешь делать потом? Найдешь лучше? Тогда иди и ищи, у каждого ведь своя жизнь. Подчеркну, что я просто ответила на вопрос телеведущей, а не дала совет кому-либо как поступать.

- Выше Вы высказались о ревности – можете более подробно развить эту тему?

- Ревность это не только проявление эгоизма, но в первую и главную очередь неуверенность в себе. Только неуверенная в себе женщина будет постоянно ревновать мужа к кому-то. И это не проявление любви, не любовь вовсе.

- А что скажете о предательстве?

- Значение слов предательство и измена очень схожее. Но для меня предательство — это момент, когда человек, которому я всецело верю и доверяю, предает. Меня предавали не раз, это были близкие люди и друзья, к которым я очень хорошо относилась, была хорошим другом, но меня предавали. Это больно очень…

Физическая измена на стороне — это в корне иное, даже если мужчина это умело скрывает и врет вам о каких-то встречах, приходя поздно. Иногда когда мужчины врут, они не преследуют цели унизить или обидеть женщину, они не хотят ее потерять и расстроить, понимая, что поступили неправильно, поэтому и выкручиваются. Если женщина безразлична мужчине, то в этом случае он бы не врал, а говорил прямо, ничего не скрывая.

И если женщина заметила что-то неладное, давить на мужа не надо. Если мой мужчина ходит налево и в итоге разлюбит меня, значит, любви и не было – вот это и есть предательство, которое говорит о том, что чувства не было изначально…

- Что в Вашем понимании значит счастливая семья?

- Говоря о счастливой семье, скажу, что каждая семья построена на чем-то. Есть семьи, в основу создания которых лег расчет, но у них все отлично, есть семьи, построенные на любви, и в этих семьях также все хорошо. Есть семьи, где в основе отношений лежит взаимоуважение, а есть и такие, которые создают семью по любви или по расчету, но затем расстаются. По мне, так нет какой-либо формулы счастливой семьи, просто два человека должны осознавать, что им друг от друга нужно, вот что главное. Что-то должно связывать людей, и это не всегда любовь, это может быть и уважение. Нет формулы счастья, как и нет формулы успеха – к примеру, моя формула успеха не подойдет кому-то, и, следуя ей, он не добьется того, к чему пришла я. То же самое касается и семьи, где невозможно спрогнозировать, к чему приведет та или иная ошибка, как и невозможно учиться на ошибках чужих. Все у каждого из нас индивидуально.

- В своем статусе в Facebook Вы рассказали, что подвергались домашнему насилию со стороны первого супруга – что скажете об этом?

- Домашнее насилие – это то, что невозможно простить, и я простить этого не могу. Если человек поднимает на меня руку, значит, он меня унижает, и не важно, что затем он делает для меня и что говорит. Не могу подобное простить, не простила и развелась.

Не говорю, что я идеальная, может, я доводила его до того, что он поднимал руку. У меня не было жизненного опыта, и все это можно было бы простить моему и его возрасту – муж был на три года старше меня, просто вот так все сложилось. И второй брак не сложился – была проблема, и третий тоже. После чего я поняла, что мне более этого не нужно, что не хочу замуж выходить, не хочу и не могу.

Я очень хорошая мать, но не хорошая жена, мне лучше быть одной. Любовницей быть не могу, не получается, так как я человек с довольно непростым характером, что я осознаю. Люблю свой комфорт и не могу нормально выспаться, если рядом спит мужчина. Извините да, не получается, вот я такая – закидайте меня камнями за это. Даже мужу я не раз предлагала спать в раздельных комнатах, на что он очень злился, тем более жила в хоромах – комнат было множество, разве мы обязаны спать на одной кровати? Не хочу я! Для меня очень важна личная приватность – не хочу, чтобы муж видел меня не расчесанной и неумытой по утрам, как и не хочу видеть его в подобном состоянии. Личное пространство должно быть как у женщины, так и у мужчины.

Вот такая вот я, и как женщина я удалась только как хорошая мать и на этом точка. Не получаются у меня отношения – может проблемы с детства. Мои родители развелись, и для меня всегда было важно, чтобы у меня была полноценная семья, и я постоянно об этом думала, хотела, чтобы было все хорошо. Может из-за того, что я слишком думала об этом и переживала, у меня и не получилось. Но всегда, когда что-то проблемное происходит в личной жизни моей или моих подруг, то я всегда говорю, что в проблеме виноваты оба. Можно промолчать и где-то на что-то закрыть глаза, не мучая ни себя, ни вторую половину – но в свое время я не смогла, и за то, что у меня не сложилось и я высказываю свое субъективное мнение, меня не следует гнобить.

- Если не секрет, из-за чего развелись Ваши родители?

- Причина развода - измена моего отца. Отчим у меня великолепный человек, но я росла с комплексом того, что у каждого из моих родителей своя семья. В свое время я не хотела разводиться с первым мужем, терпела, он не раз поднимал на меня руку, сломал мне нос и ребра. Затем извинялся, говорил, что сожалеет. При этом я не говорю, что он был плохим, просто я не могла контролировать его чувства. Если все происходило бы сейчас, то с сегодняшним моим умом и терпением, возможно, все было бы иначе. Как я сказала выше, не сложились и два последующих брака, в чем, уверена, определенную роль сыграли травмы детства. Я против распада семей, в итоге страдают дети. Но при этом нельзя быть эгоистом, особенно в пустых разговорах – мы все не ангелы, у каждого есть недостатки, просто нужно уметь принимать людей со всеми их недостатками…

Феликс Вишневецкий

Фото: Instagram by @nurasuri