Нушираван Магеррамли о стоимости платного эфирного времени для кандидатов в депутаты

Роль СМИ в избирательном процессе регулируется законодательством.

Об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамли на информационной сессии «Освещение выборов в СМИ».

По его словам, частные теле- и радиоканалы в Азербайджане не могут участвовать в агитационной кампании, а Общественное телевидение становится одним из основных СМИ в ходе предвыборной агитации.

«Предвыборная агитация на Общественном телеканале проводится на платной и бесплатной основе. Бесплатное эфирное время составляет не менее 3 часов в неделю и относится к партиям и блокам, кандидаты которых зарегистрированы не менее чем в 60 округах. Требование к средствам массовой информации – обеспечить равное отношение ко всем кандидатам без каких-либо предпочтений любому из них», - сказал он.

Он также указал, что платное эфирное время должно быть вдвое больше бесплатного.

«Иногда люди отмечают высокие цены. Одна секунда на Общественном телеканале стоит минимум 22 маната, максимум – 65 манатов. Это нормальная цена и она определена в соответствии с текущими рекламными условиями», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.