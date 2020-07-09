Об азербайджанском бизнесе в период пандемии: вызовы, возможности и роль Минэкономики

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Всемирный карантин, начавшийся в феврале этого года и изменивший экономическую и социальную ситуацию во многих странах мира, продолжает свой триумфальный планетарный марш.

Страны, буквально несколько недель назад уверенные, что основная волна заражений прошла, сегодня вновь вынуждены принимать карантинные меры. Болезнь шаг за шагом захватила еще недавно относительно благополучную Южную Америку, вернулась в Иран и Китай. Немцы недавно столкнулись с локальными вспышками. Британцы вынуждены вернуть в карантин город Лестер.

Можно спорить о том, продолжение ли это первой волны, приход ли второй, как «обещали» нам эпидемиологи. Ясно одно. Пандемия еще долгое время будет основной международной новостью и главным фактором экономики и политики.

Это означает, что и правительству, и бизнесу придется найти новые источники экономического восстановления и роста. Ведь карантин, будь то строгий или мягкий, означает две очень серьезные проблемы.

Во-первых, во время карантина растут государственные расходы, включая расходы на здравоохранение, общественную безопасность и социальную поддержку.

Во-вторых, неизбежно падают доходы, как государственные, так и частные. Люди теряют доходы и меньше тратят, бизнесы меньше зарабатывают с продажи услуг, платится меньше налогов, и так далее, по цепочке.

То есть, карантин, это двойной удар по экономике.

И если даже волшебным образом завтра в одночасье коронавирус исчезнет, с его экономическими последствиями нам предстоит жить несколько последующих лет. А в долгосрочной перспективе целый ряд последствий карантина останется с нами навсегда. Причем, не все из них плохие. В перспективе карантин окажет гигантское позитивное влияние на развитие медицины. Уровень сотрудничества и обмена информацией между национальными системами здравоохранения сегодня беспрецедентен, и рано или поздно это выльется в новые методы лечения, лекарства и инновации.

Перспективы улучшенной медицины через несколько лет - это, конечно, прекрасно. Но экономика не умеет ждать.

То, что государство сегодня находится под двойным давлением – растущими расходами и падающими доходами, - означает потребность в новых моделях роста.

Любое государство и общество может раскрыть свой экономический потенциал только при условии, что оно воспользуется созидательной энергией своих людей. Сможет создать условия для них и поддержать. В периоды кризиса это становится особенно важным. И сегодня, в кризис, на передний план выходит небольшая, но очень важная категория людей, называемых предпринимателями.

Предприниматель – это особый образ мышления. Люди, обладающие им, – неисправимые оптимисты, видящие возможности там, где другие видят только проблемы. Умеющие считать, но при этом знающие, что всегда есть момент, когда надо не считать, а опираться на интуицию и жизненный опыт и действовать, а не сомневаться и ждать.

Есть даже теории о том, что существует некий предпринимательский ген, носителями которого являются 1-2% людей.

Нам, как народу, в этом смысле повезло, у нас есть много носителей предпринимательского мышления. Настолько сильного, что даже в советские времена с их практически полным запретом на предпринимательство «наши» умудрялись создавать и производственные площадки, и торговые сети, пусть и не всегда законно.

В нашем случае, конечно, есть достаточно очевидное историческое объяснение этому факту. Мы – остановка на основных торговых путях древности, и в наших жилах течет кровь караванщиков Шелкового пути и дороги «Из варягов в греки».

Еще в начале карантина наше правительство анонсировало целый ряд мер, направленных на поддержку предпринимательства. Меры эти включают в себя как механизмы компенсации потерь в результате карантинных мер, так и среднесрочные и долгосрочные механизмы развития для бизнеса.

На днях Министерством экономики был объявлен новый пакет мер, который можно условно назвать «кредитование для бизнеса». После недавних шагов в налоговой сфере – это логичный следующий шаг.

Доступ к финансированию – основа для развития бизнеса. Долгие и дешевые деньги для него, как вода для дерева. Без них он высохнет или останется карликом с мелкими и плохими плодами.

Но для того чтобы бизнес-кредиты стали доступными и дешевыми, необходимо наличие целого ряда факторов.

Нужна банковская система, способная «пропускать» через себя достаточные объёмы финансов. При этом умеющая считать и управлять рисками, знающая, как правильно находить (поднимать) деньги и как правильно их размещать. Нужны банковские кредитные продукты, соответствующие потребностям рынка – такие, за которыми придут настоящие бизнесмены, а не «охотники» за кредитами, не собирающиеся их возвращать.

Нужен «белый» бизнес. Ведь банк не сможет верно оценить риски проекта и компании, не увидев их официальные обороты, и неизбежно будет страховаться, повышая процентную ставку по кредиту для компаний, показывающих ему двойную бухгалтерию.

Нужна эффективная и справедливая судебная система, обеспечивающая баланс интересов кредитора и кредитополучателя, а также быстрое и эффективное исполнение судебных решений.

И это только некоторые предусловия создания рынка дешевых и длинных денег для бизнеса. Рыночные условия, базы данных кредитной информации, цифровизация и эффективность банковского сектора, залоговое законодательство и другие нормативы, доступ к международным источникам финансирования и еще целый ряд факторов в итоге накладываются друг на друга и определяют, за сколько процентов и на какой срок азербайджанский предприниматель сможет получить кредит. Кроме того, необходимо учитывать, что наша кредитная система переключилась в режим «консервативного» кредитования после известного банковского кризиса 2014 года.

Без сомнений, эффективная кредитная система должна в итоге администрироваться частным сектором, банками и кредитными организациями. Именно они при правильном банковском регуляторе достигнут оптимальных условий кредитования.

Но в периоды кризиса, а также на этапе реформирования экономики роль государственного участия и поддержки неизбежно возрастает. Без этого система просто не запустится.

Итак, правительство посредством Министерства экономики объявило о запуске ряда новых для нашего рынка инструментов кредитования.

Первый из них – государственная гарантия, до 60% от суммы кредита. Данный инструмент исключительно важен, так как является рычагом для развития как банка, выдающего кредит, так и предпринимателя, его получающего. Очень часто хорошие проекты не случаются, потому что банк и бизнес не находят работающую формулу обеспечения кредита. Кроме очевидной поддержки частному бизнесу в вопросе предоставления залога, данный инструмент – важный способ снижения кредитных рисков для банков. Ведь чем меньше риск, тем в итоге ниже процентная ставка по кредиту. И задача, как для бизнеса, так и для банков, – правильно воспользоваться гарантийным рычагом, который им предоставляет государство.

Кроме того, объявленный механизм гарантий – шаг в направлении к проектному финансированию. А ведь именно проектное финансирование – основной инструмент роста бизнеса в развитых странах. Еще одним изменением, облегчающим доступ к финансированию, становится изменение залоговых правил Фонда поддержки предпринимательства, в частности, принятия приобретаемого производственного оборудования (нового) в качестве обеспечения кредита.

Еще одним шагом навстречу предпринимателям стало продление максимальных сроков кредитов в рамках финансирования ФПП. По новым правилам, в зависимости от типа и размера проекта, кредит может выдаваться на срок до 10 лет. Это важнейшее изменение позволяет частному сектору по-новому подойти к стратегическим и долгосрочным проектам. Ведь очень многие производственные и сельскохозяйственные проекты неизбежно требуют длинных денег. Чайный куст, виноградная лоза дают первый коммерческий урожай на 4-й и даже 5-й год и требуют значительных инвестиций и без долгосрочных кредитов возможны только при наличии больших свободных средств у предпринимателя или инвестора, что встречается не часто.

7-10 лет на возврат кредита – срок, позволяющий бизнесу думать стратегически, развивать бизнес без спекуляций и вынужденных рисков.

Еще одним решением, однозначно указывающим на намерение правительства поддержать частный сектор, является долевое финансирование ставки по кредиту. Причем, объявлено как о компенсации части процентов по текущим кредитам, подпадающим под категорию, так и о покрытии половины процентной ставки на определенный срок по ряду будущих кредитов.

Без ухода в детали правил ясно, что, участвуя в частичном покрытии процентов по кредитам, правительство преследует цель «перезапустить» рынок бизнес-кредитования. Из правил очевидно, что государство видит свою роль во временной поддержке, как бы говоря: «Я готово поддержать вас сейчас, но ожидаю, что, запустившись, и бизнес, и банки будут совместно искать эффективную ставку по кредиту». Банки и бизнес как бы подталкиваются к модели поведения, при которой они будут стремиться к снижению стоимости денег и игре в долгую.

Запуск Государственной электронной кредитной платформы в свете вышесказанного – шаг, призванный повысить эффективность и прозрачность государственных услуг компаниям и предпринимателям. Меньше личного общения с чиновниками – меньше риск «неуставных» отношений и взяток, выше скорость и больше удобства.

Рынок – это вечный круговорот, в рамках которого на поверхность всплывает умный, работоспособный и дальновидный. Во всяком случае, так говорит теория открытого рынка и конкуренции. Ролью государства является обеспечить правила игры, не нарушающие эти основополагающие принципы.

При этом ролью как государства, так и финансового сектора является внедрение таких правил кредитования, когда честный бизнесмен получит кредит, а жулик, охотящийся за кредитами без намерения их вернуть, получит от ворот поворот. Ведь каждый «украденный» кредит в итоге также отражается в цене кредитных средств и в процентной ставке. Так же, как и поведение некоторых банкиров, предпочитающих быстрые спекулятивные сделки долгим и умным проектам.

Последние решения правительства в отношении оживления бизнес-кредитования ясно указывают на то, что государство осознает и принимает вышеописанную функцию и, более того, готово активно поддерживать этот процесс и участников рынка, не вмешиваясь в бизнесы, а помогая им расти всеми доступными способами.

Мамед Эйвазлы