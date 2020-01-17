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Обнародовано число семей инвалидов и шехидов 20 Января, обеспеченных квартирами и автомобилями

Сегодня в 21:48 ~ 2 минуты на чтение 133
Обнародовано число семей инвалидов и шехидов 20 Января, обеспеченных квартирами и автомобилями

«Указом Главы государства от 19 января 2006 года учреждена Пенсия Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов 20 Января. В соответствии с этим указом семьи шехидов 20 Января получают ежемесячные пенсии Президента Азербайджанской Республики на сумму 100 манатов, инвалиды I степени - 250 манатов, инвалиды II степени - 230 манатов, инвалиды III степени - 210 манатов».

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая  в штаб-квартире Партии «Ени Азербайджан» нf мероприятии, посвященном 30-й годовщине событий 20 Января.

По его словам, наряду с членам семей шехидов 20 Января, не имеющих право на трудовую пенсию, каждому выплачивается ежемесячное пособие на коммунальные, транспортные и другие услуги: «Членам семей шехидов 20 Января, которым была назначена трудовая пенсия по случаю потери главы семьи, также начислена надбавка к страховой части трудовой пенсии на сумму 93,5 маната. Плата за образование детей шехидов 20 Января, обучающихся на платной основе, в средних специальных учебных заведениях, в высших учебных заведениях Азербайджана на уровне бакалавриата и магистратуры, на уровне магистратуры НАНА с 2014-2015 учебного года выплачивается за счет средств государственного бюджета».

Заместитель министра отметил, что наряду с этим ведется целенаправленная работа по обеспечению жильем и автомобилем инвалидов, семей шехидов 20 января за счет госбюджета: «Министерством до сих пор обеспечены жильем 116 семей шехидов и инвалидов 20 Января,  92 семьи обеспечены автомобилями. В частности, отмечу, что в 2019 году 34 семьи шехидов 20 Января обеспечены квартирами».

Тимур Рзаев

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