Последний митинг в Москве отличился массовостью и агрессивностью.

Около 2 месяцев назад руководитель телеканала RT, армянка по национальности Маргарита Симоньян заявила, что молодёжь из России отрабатывает в Армении навыки организации митингов. Другими словами, Ереван подготовил и направил инструкторов для организации митингов в Москве. Происходящее на последних митингах в Москве свидетельствует об использовании технологии "цветных революций". Последний современный вариант был сначала применен в Армении, а затем в России. Это означает не только финансовые источники для Пашиняна и его окружения; если митинги в Москве дадут эффект, то появятся дополнительные политические дивиденды.

До митинга 20 июня, с 18 по 21 того же месяца в Тбилиси было назначено мероприятие, посвященное ""бархатной революции в Армении" и её перспективам".

С Ираном происходят еще более интересные события; на электростанциях в Иране и Армении одновременно произошел скачок напряжения электрического тока. Это стало причиной блэкаута в Армении. Видимо, из-за того, что кибербезопасность электростанций Ирана обеспечена на высоком уровне, в этой стране не возникло серьезных последствий. Н.Пашинян сразу вмешался в дело; заявил, что ни один фактор внутри Армении не стал причиной блэкаута. Причину аварии на электростанции в мировой практике можно найти максимум в течение 10 дней. Директор Службы национальной безопасности Армении А.Ванецян также заявил, что в течение 10 дней всё будет обнародовано для общественности. Видимо, суть поручения Н.Пашиняна заключается в том, что блэкаут в Армении является результатом вмешательства извне. Пашинян знает, что скачок напряжения на электростанциях в Иране и Армении произошел в одно и тоже время. Н.Пашинян заинтересован в том, чтобы в подготовленном отчете иранская сторона была указана в качестве виновной стороны: Иран устроил кибератаку на Армению. Армения обращается к международному сообществу из-за кибератаки Ирана, и предпринимаются необходимые шаги против Ирана.

Вероятно, иранские специалисты нарушили планы Армении из-за своих высоких навыков. Грузия, Иран и Россия являются соседями Армении, Армения превращается в инструментах для этих трех соседей. Несколько лет назад Армению уже использовали против Азербайджана и Турции. Практика использования армян в качестве инструмента против соседних стран должна быть прекращена. Это самый важный вопрос для соседей Армении.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу