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Обращение Topaz в связи с возникшими техническими проблемами (18+) - ВИДЕО

Сегодня в 12:42 ~ 1 минута на чтение 282
Обращение Topaz в связи с возникшими техническими проблемами (18+) - ВИДЕО

Topaz - единственная официальная букмекерская компания в Азербайджане - обратилась в СМИ в связи с возникшими техническими проблемами.

Представители компании заявили, что в связи  с временным сбоем в работе системных технологий возникли некоторые технические проблемы. И хотя они были устранены в оперативном порядке, вызвали некоторое беспокойство.

Чтобы внести ясность в ситуацию, Topaz подтвердил, что берет на себя ответственность за любые возникшие технические неполадки.

Об этом заявил представитель по связям с общественностью компании Caspiantech Руслан Агаев:

- Все заполненные купоны считаются ценными бумагами, утвержденными со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. Поэтому Topaz гарантирует, что причин для беспокойства нет, и все платежи будут произведены в кратчайшие сроки.

В случае каких-либо технических проблем в будущем билеты будут оцениваться мануально, и все оплаты будут производиться в соответствии с правилами ставок.

Topaz приносит свои извинения за доставленные неудобства и принимает срочные меры для скорейшего решения проблемы.

ЗАО Caspiantech (ранее ЗАО Azerinteltek) было создано 19 января 2010 года с целью оценки инвестиционного потенциала азербайджанской индустрии спорта и развлечений. Topaz как первый и единственный законный оператор спортивных ставок в Азербайджане начал свою деятельность в 2011 году. С момента своего создания Topaz внес значительный вклад в развитие различных видов спорта в Азербайджане, работая над множеством проектов.

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