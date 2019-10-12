Общие инвестиции SOCAR в Турцию превысили 15 миллиардов долларов – ФОТО

Об этом на пресс-конференции 9 октября в Измире заявил Анар Мамедов, генеральный директор Petkim, первого и единственного интегрированного нефтехимического комплекса в Турции.

Анар Мамедов сообщил, что SOCAR, являющаяся одним из ведущих мировых производителей нефти, начала свою деятельность в Турции в 2008 году, приобретя 51% акций Petkim у Департамента приватизации за 2 миллиарда 40 миллионов долларов.

Нефтехимический сектор Турции имеет большой потенциал и растет на 6-7% ежегодно. Petkim - единственная интегрированная нефтегазовая компания в стране, которая сегодня может удовлетворить 20% спроса Турции на нефтехимические продукты. В этом секторе, где потенциал для расширения высок, значительные инвестиции делаются для удовлетворения спроса. С 2008 года SOCAR ежегодно инвестирует в Petkim около $100 млн.

В настоящее время в Petkim, первом и единственном интегрированном нефтехимическом комплексе в Турции, работают около 2500 человек. После Petkim SOCAR инвестировала 400 миллионов долларов в терминал SOCAR, нефтеперерабатывающий завод STAR стоимостью 6,3 миллиарда долларов, складскую инфраструктуру в размере 600 миллионов долларов, а также в проект TANAP стоимостью 6,5 миллиарда долларов.

Компания, которая увеличит эту цифру до 19,5 миллиарда долларов США с помощью текущих проектов, планирует стать одним из трех крупнейших холдингов Турции и первой в отрасли после завершения своих инвестиционных проектов. Эти инвестиционные проекты вносят большой вклад в экономическое сотрудничество между двумя братскими странами - Азербайджаном и Турцией.

Афаг Али, Э.Т.