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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией

21 Января, 2020 в 23:22 меньше минуты на чтение 63
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем отношений в соответствии с документом о стратегическом партнерстве, подписанным между Азербайджаном и Хорватией.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в энергетической, транспортной сферах, в области информационно-коммуникационных технологий и пр.

1news.az

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