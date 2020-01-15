Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Испании - ВИДЕО

Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.

Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро несовершеннолетних. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Еще один человек пропал без вести, при этом неизвестно, действительно ли он был на фабрике в момент происшествия. В зону пожара выехал глава женералитета Ким Торра и его заместитель Пере Арагонес.

Пожарные всё еще пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва.

14 января сообщалось, что мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе La Canoja в пригороде Таррагоны (автономное сообщество Каталония) в Испании.

iz.ru