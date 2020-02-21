Олимпийские надежды в борьбе. Удачный чемпионат Европы и тревога перед лицензионными стартами

Азербайджанские борцы выступили на чемпионате Европы в Риме.

общей сложности было завоевано 13 наград, две из которых оказались золотыми. Лучше остальных выступили «классики». Санан Сулейманов (77 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг) завоевали золото, а Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) взяли бронзу.

«Вольники» оказались менее удачными. Борцы хотя и выиграли 5 медалей, но среди них не оказалось золота. Агагусейн Мустафаев (70 кг) взял серебро, Али Рагимзаде (65 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Асланбек Алборов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) – бронзу.

Что касается девушек, то Элис Манолова (65 кг) взяла серебро, а Татьяна Омельченко (62 кг) – бронзу.

С 19 по 22 марта в Будапеште пройдет европейский олимпийский лицензионный турнир. Фактически, чемпионат Европы показал расстановку сил в Европе. В Будапеште путевку на Олимпиаду завоюют лишь финалисты. Задача перед борцами стоит сверхсложная. Среди «вольников» на чемпионате Европы, куда поехали не все первые номера сборных, у Азербайджана оказался лишь один финалист – Агагусейн Мустафаев, но и тот выступал в неолимпийском весе (70 кг). Из пяти медалей лишь две были завоеваны в олимпийских весовых категориях.

Гаджи Алиев

Но в Риме выступили не все наши лидеры. Попытаемся разобраться, каковы шансы у азербайджанских борцов на первом лицензионном старте. Как уже было отмечено выше, задача перед борцами стоит сверхсложная. Но в разных весовых категориях и расклады отличаются. Пока у «вольников» лишь одна лицензия, завоеванная Шарифом Шарифовым (97 кг) на чемпионате мира. Потенциально завоевать можно еще пять. У Азербайджана хорошие шансы взять лицензии в легких весах. Махир Амирасланов (57 кг) и особенно Гаджи Алиев (65 кг) – одни из лидеров сборной и в своих весовых категориях в мире.

Начнем с Гаджи Алиева. В Риме отлично выступил молодой Али Рагимзаде, занявший третье место и по ходу турнира выигравший олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили, а также бронзового призера последнего чемпионата мира Исмаила Мусукаева. Но очевидно, что в Будапеште выступит именно Гаджи.

Вообще стоит отметить, что в Венгрии, за исключением супертяжелого веса, не будет «вольников» из России, которые уже выполнили задачу попадания на Игры. Это большой плюс для всех.

В Будапеште главными соперниками Гаджи Алиева будут все тот же Владимир Хинчегашвили, а также Нюргюн Скрябин из Беларуси. Именно он и одолел Али Рагимзаде на пути к финалу. Можно отметить и Александра Семисорова из Германии. Вообще, весовая категория до 65 кг – одна из сильнейших в борьбе. Но Гаджи Алиев точно будет фаворитом в Будапеште. Если все пойдет по плану, то он должен взять лицензию.

Хорошие шансы и у Махира Амирасланова – победителя вторых Европейских игр в Минске. Интересно, что в столице Беларуси Махир одолел двух главных лидеров веса – Завура Угуева (Россия) и Стевана Мичича (Сербия). Оба борца, а также Сулейман Атлы (Турция) уже завоевали лицензии. Все остальные лидеры данного веса, в основном, выступают не в Европе. Поэтому, если Махиру хватит стабильности и терпения, он должен привезти из Будапешта лицензию. Вообще, потенциал Махира позволяет ему бороться за олимпийские медали и даже за золото.

В остальных весах все не так очевидно. Непонятно, кто выступит в весовых категориях до 74 кг и 86 кг. В 125 кг альтернативы Джамаледдину Магомедову нет уже долгие годы. Магомедов зарекомендовал себя как опытный, надежный борец, но он никогда не был среди лидеров своего веса. Однако побороться за лицензию он вполне может. Правда сделать это будет очень тяжело. Да, в Будапеште не будет лидеров веса – Гено Петриашвили и Таха Акгюля, а также украинца Александра Хоцяновского, которые уже выполнили задачу. Но в Венгрии снова будет обидчик Магомедова по чемпионату Европы – Роберт Баран (Польша), представитель России (главный тренер сборной Джамболат Тадеев отмечал, что они выбирают между Хизриевым и Цыжиповым). Поэтому многое будет зависеть от турнирной сетки. Но шансы у Джамаледдина есть.

Возвращаемся к проблемным весам – 74 кг и 86 кг. Первый вопрос, который резонно возникает, связан с капитаном сборной Джабраилом Гасановым, который последние годы выступал в неолимпийском весе (79 кг). И это действительно головная боль для него и тренерского штаба. Учитывая, что сейчас взвешивание происходит в день соревнований, вернуться в 74 кг ему будет проблематично. Джабраил отмечал, что его нормальный вес 82 кг. С другой стороны, по физическим данным, он явно не дотягивает до 86 кг. Однако слабо верится, что он может остаться в стороне от олимпийских отборов.

Тогрул Аскеров

Второй вопрос, будет ли задействован олимпийский чемпион Тогрул Аскеров, который в январе вернулся на ковер и выступил на турнире Яшара Догу. Вроде бы Тогрул обосновался в весе до 74 кг. Здесь на чемпионате мира и Европы выступал молодой Гаджимурад Гаджиев. Но в Риме он получил травму руки, и сложно сказать, восстановится ли он за столь короткое время. Хотя на том же чемпионате мира Гаджиев одолел турка Сонера Демирташа, который будет одним из фаворитов в Будапеште. Впрочем, сильных борцов в этом весе предостаточно. Поэтому здесь азербайджанскому борцу будет очень тяжело. Собственно, как и весе до 86 кг, в котором у Азербайджана в данный момент просто нет готового сильного борца.

Еще более сложная задача стоит перед «классиками», у которых пока нет ни одной лицензии. После провального чемпионата мира сборную возглавил Александр Тараканов. На чемпионате Европы наша сборная выступила удачно, но все внимание приковано именно к лицензионным стартам. Интересно, что наставник сборной после своего назначения, называл две проблемные весовые категории в сборной – 77 кг и 97 кг. После чемпионата Европы, похоже, ситуация изменилась. Санан Сулейманов (77 кг) на дебютном для себя взрослом континентальном первенстве выиграл золото. Этим он фактически обеспечил себе участие в лицензионном турнире. Понятно, что теперь и от Сулейманова будут совсем другие ожидания.

Победа Санана Сулейманова над армянским борцом Карапетом Чаляном - 3:0.

В остальном состав сборной предсказуем. Но есть и ряд вопросов, которые касаются чемпионов мира Эльданиза Азизли и Расула Чунаева. Эльданиз выступает в весе до 55 кг, и чтобы побороться за Олимпиаду, он должен потяжелеть на 5 кг. Почему Эльданиз не попробовал свои силы в этом весе ранее, большой вопрос. Вероятно, Эльданиз чувствует себя в этом весе не совсем комфортно. Но с другой стороны, в 60 кг у нас нет ярко выраженного лидера. За последние годы здесь выступали Мурад Мамедов, Талех Мамедов, Мурад Базаров, который, впрочем, выиграл бронзу чемпионата Европы. Сложно сейчас сказать, кто поедет Будапешт.

Что касается Расула Чунаева, то он снова будет выступать в 67 кг. Вопрос в том, насколько он будет готов к Будапешту и залечил ли он все травмы. Весовая категория до 67 кг – одна из самых тяжелых в греко-римской борьбе. Теперь здесь выступают олимпийский чемпион из Кубы Исмаэль Борреро, трехкратный чемпион мира Франк Штеблер, россиянин Артем Сурков – чемпион мира и Европы и многие другие. Последние двое уже лицензии завоевали из европейского континента. Расул – боец и при должной готовности может победить кого угодно. Вопрос в том, отпустили ли его травмы?

В весе до 87 кг большие надежды возлагаются на Ислама Аббасова – самого стабильного борца сборной за последние годы. В его весе лицензии уже завоевали Жан Беленюк (Украина), Виктор Лоринц (Венгрия), Денис Кудла (Германия) и Микалай Стадуб (Буларусь). В Будапеште его главным конкурентом, вероятнее всего, будет Александр Комаров (Россия). Если турнирная сетка разведет их при жеребьевке, Ислам должен без проблем взять лицензию.

В весе до 97 кг, который наставник сборной считает проблемным, выступает Орхан Нуриев, который хорошо выступал по молодежи, но на взрослом уровне пока не особо успешен. Неудачно он выступил и в Риме. Рассчитывать на лицензию в этом весе будет очень тяжело. Хотя все шесть завоеванных лицензий на чемпионате мира приходятся на европейские страны.

В супертяжелом весе у Азербайджана есть бронзовый призер Рио Сабах Шариати, который не очень удачно выступает в последние годы, но потенциально способен завоевать лицензию.

Элис Манолова

И, наконец, женская борьба. Здесь у Азербайджана выступает пока одна лицензия – Мария Стадник (50 кг). Помимо нее, на лицензии могут претендовать Татьяна Омельченко (62 кг), а также Элис Манолова, правда, для этого натурализованной болгарке необходимо поднять вес с 65 до 68. При определенном раскладе на лицензию могут претендовать Алена Колесник (57 кг), а также Сабира Алиева (76 кг). В целом же результаты чемпионата Европы отчетливо показали проблемы женской сборной.

У азербайджанских борцов будет еще один шанс взять лицензии на мировом олимпийском лицензионном турнире, который пройдет с 30 апреля по 3 мая в Софии (Болгария). Лицензии снова получат лишь финалисты.

Теймур Максутов

P.S. В следующем материале мы представим комментарии тренеров сборной о предстоящем лицензионном старте в Будапеште.